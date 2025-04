Irre günstige Magic: The Gathering Booster und Commander Decks: so krass ist der Super Sale bei Games Island

Da wird sogar Magics neues Maskottchen hellhörig: Es hagelt Bestpreise bei Games Island.

Ich weiß, ihr kauft immer am liebsten bei Amazon ein. Aber wenn es um Magic geht, solltet ihr den Versandhaus-Riesen tunlichst meiden, denn in Sachen Preise und Verfügbarkeit hat Amazon bei diesem Thema keine Chance gegen Games Island. Der Shop stellt das aktuell auch mit dem Super Sale eindrucksvoll zur Schau. Dort bekommt ihr aktuell so gute Deals, dass es mich alle Überwindung kostet, beim Schreiben dieses Artikels nicht einen Warenkorb zu füllen.

Zwei Monate alt, aber schon 23% reduziert

Vor kurzem ist mit Tarkir: Dragonstorm das wohl beliebteste Set des Jahres erschienen. Allerdings werden für Play Booster Displays satte 120 Euro fällig. Geht das auch günstiger? Oh ja, und wie! Aetherdrift ist im Februar erschienen und Games Island hat den Preis auf unfassbare 85 Euro für ein Play Booster Display gesenkt! Das ist 35 Euro weniger als das gleichwertige, neuer Produkt. Das letzte Mal, dass Booster Boxen so günstig waren, habe ich noch keinen ergonomischen Stuhl gebraucht.

Liliana möchte, dass ihr euch Innistrad Remastered Booster kauft – wer könnte da widerstehen?

Falls es euch jedoch so geht wie mir und ihr mit dem Thema des Sets nicht ganz so viel anfangen könnt – keine Sorge, euer Geldbeutel bleibt nicht unverschont. Auch dieses Jahr erschienen ist Innistrad Remastered, das ein Best-Of der Sets der beliebten Horror-Welt im Magic-Universum ist. Unter anderem der beste Vampir-Commander, fiese Eldrazi und vor allem richtig viele gute Commons und Uncommons findet ihr in den, jetzt deutlich reduzierten, Boostern:

Das beliebteste Commander-Precon aller Zeiten ist wieder da

Nach Drachen einer der beliebtesten Kreaturen-Typen: die Eldrazi.

Als ich zum Release lokal nach den Modern Horizons 3 Decks gesucht hab, ging das Eldrazi Incursion Deck für 100+ Euro über die Ladentheke – und war trotzdem fast überall ausverkauft. Jetzt hat Games Island dieses vielgefragte Deck wieder im Angebot, und zwar für deutlich weniger, als es bisher zu haben war! Schon vor dem offiziellen Release war der Hype um das Deck groß:

Mehr zum Thema Schon in der Vorbestellung knapp geworden: Modern Horizons 3 Commander Decks

Okay, das Deck ist cool, aber hier kommt der Kicker: Auch die drei anderen Decks sind wieder verfügbar. Kauft ihr alle vier zusammen, werden sie unverschämt günstig – nicht mal 45 Euro pro Deck werden dann fällig! Das ist absolut irrsinnig günstig für ein eigentlich vergriffenes, vielgefragtes Deck. Wartet nicht lange, denn das wird garantiert schnell ausverkauft sein:

Meine restlichen Empfehlungen

Neben den eingangs erwähnten Highlights gibt es noch einige starke Schnäppchen. Von günstigen älteren Boostern über Starter-Sets und 60-Karten Decks ist einiges vertreten. Ich hab euch die meiner Meinung nach besten restlichen Angeboten hier zusammengefasst: