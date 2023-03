Champions League: Manchester City – RB Leipzig live nur bei Amazon Prime Video schauen

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City könnt ihr am Dienstagabend nur bei Amazon Prime Video live sehen.

Am Dienstagabend könnt ihr euch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und RB Leipzig exklusiv bei Amazon Prime Video ansehen. Dazu ist nur ein normales Prime-Abo nötig, es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Anstoß ist wie immer um 21 Uhr, die Vorberichterstattung mit den Experten Matthias Sammer, Patrick Owomoyela und Josy Henning beginnt aber schon um 20 Uhr. Hier geht’s direkt zum Live Stream:

Das Hinspiel in Leipzig endete mit 1:1, uns könnte also eine spannende Partie bevorstehen. Mit Manchester City hat Leipzig allerdings einen sehr starken Gegner erwischt, der in der Premier League derzeit auf dem zweiten Platz steht und dessen letzte Heimniederlage schon gut vier Monate zurückliegt.

Mehr Champions League bei Amazon: Amazon Prime Video hat sich auch in diesem Jahr wieder die exklusiven Live-Übertragungsrechte an vielen Dienstagsspielen der UEFA Champions League gesichert, und zwar bis zum Halbfinale. Welche Partien als nächstes übertragen werden, steht natürlich noch nicht fest, aber wir können wohl sicher sein, dass mindestens ein Spiel des bereits fürs Viertelfinale qualifizierten FC Bayern München mit dabei sein wird. Mehr über die Champions-League-Übertragungen bei Amazon Prime Video findet ihr hier:

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber das Spiel trotzdem sehen wollt, ohne dafür zu bezahlen, ist das nicht schwierig. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Durch diese könnt ihr natürlich auch von weiteren Vorteilen wie tausenden Filmen und Serien, kostenlosen eBooks auf Prime Reading, kostenlosen PC-Spielen auf Prime Gaming und dem Gratis-Premiumversand profitieren. Hier gibt es weitere Infos:

Denkt aber daran, dass sich das Testabo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ monatlich verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig kündigt!