Captain Tsubasa-Schöpfer verrät, welchen echten Fußball-Star er am liebsten zeichnen will - und mit diesem Star haben wir nicht gerechnet

Captain Tsubasa genießt absoluten Kultstatus (Bild: © Yōichi Takahashi, Shueisha/ Toei Animation).

Viele von uns sind mit den Anime-Serien rund um Captain Tsubasa aufgewachsen. Gemeinsam mit den Kickers erfreut sich der Manga und all seine Verfilmungen auch heute noch so großer Beliebtheit, dass es sogar zu Kollaborationen mit Videospielen wie dem Pro Evolution Soccer-Nachfolger eFootball kommt.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit konnten wir ein Exklusiv-Interview mit Yōichi Takahashi, dem Erfinder und Zeichner von Captain Tsuabasa führen. Er hat uns unter anderem die Frage beantwortet, welchen echten Fußball-Star er gerne einmal zeichnen würde – und seine Antwort hat uns wirklich überrascht.

Captain Tsubasa-Schöpfer würde am liebsten einmal Luis Suárez als Manga-Version zeichnen

Darum geht's: In Captain Tsubasa, den nachfolgenden Serien und Verfilmungen erleben wir die Geschichte des jungen und aufstrebenden Fußballers namens Tsubasa Ohzora. Anfangs ist der gerade einmal 11 Jahre alt und in der Schulmannschaft, aber bereits auf dem Weg, zum besten Fußballer der ganzen Welt zu werden.

Anime-Helden selbst steuern: Vor wenigen Wochen ist es bereits zur zweiten großen Kollaboration zwischen Captain Tsubasa und eFootball gekommen. Das bedeutete unter anderem, dass innerhalb des eFootball-Videospiels diverse Captain Tsubasa-Charaktere gesteuert werden konnten.

Manga-Version von echten Fußballern: Gleichzeitig wurden von Yōichi Takahashi aber auch Manga-Fassungen bekannter, echter Fußball-Stars entworfen, die dann beispielsweise auf Captain Tsubasa-Karten zu sehen waren (via: Konami).

Bisher hat er Lionel Messi und Takefusa Kubo in dieser Form zu Papier gebracht und auf den Bildern tragen die beiden auch noch von Captain Tsubasa inspirierte Trikots. Für Fans natürlich ein echter Augenschmaus und sehr cool, die beiden in Nankatsu Junior High School-Klamotten zu sehen.

Wen würde er gern noch malen? Da drängt sich beinahe schon die Frage auf, welchen Fußballstar Yōichi Takahashi sonst gern noch zeichnen würde. Seine Antwort kommt dann auch direkt und ohne Umschweife, aber etwas überraschend: Er nennt Luis Suárez.

Luis Suárez ist ein gefeierter, aber auch höchst umstrittener Fußballstar. Der aktuell bei Inter Miami in den USA unter Vertrag stehende Uruguayer blickt auf unzählige Auszeichnungen als Torschützenkönig (u.a. La Liga und Premier League), bester Spieler und Ähnliches zurück, zeichnet sich aber auch durch vermehrt grob unsportliches Verhalten aus – wir erinnern nur an seinen Schulterbiss gegen Giorgio Chiellini bei der WM 2014 in Brasilien.

Warum Yōichi Takahashi gerade Suarez zeichnen möchte, bleibt übrigens sein Geheimnis. Aber gut, seine Helden, allen voran Tsubasa, hatten auf dem Platz auch stets eine Menge Biss.

Welchen international renommierten Fußballer würdet ihr am liebsten einmal in dem Look von Captain Tsubasa und von Yōichi Takahashi gezeichnet sehen?