Mario-Hit im Angebot: Exklusives Switch-Spiel jetzt fast 50% günstiger bei Amazon schnappen!

Top-Angebot für alle Mario-Fans: Bei Amazon gibt es gerade ein Switch-Exklusivspiel fast 50% günstiger im Vergleich zum Preis im Nintendo eShop.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes, exklusiv für Nintendo Switch erschienenes Mario-Spiel fast 50 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP abstauben. Das Ende 2023 erschienene Spiel kostet nämlich nur noch schlappe 30,29€ (Preis im Nintendo eShop: 59,99€) – ein hervorragender Preis für einen der großen First-Party-Titel, die normalerweise sehr preisstabil sind und selbst Jahre nach Release selten deutlich unter 40€ sinken.

Günstiger als bei Amazon bekommt ihr das Spiel aktuell laut Vergleichsplattformen jedenfalls nirgendwo. Wie lange der Deal noch gilt, verrät der Händler allerdings nicht. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Switch-Hit im Angebot: Marios und Bowsers gemeinsames Abenteuer

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Autoplay

Es geht hier um Super Mario RPG, die 2023 erschienene Neuauflage des ursprünglich 1996 für SNES erschienenen Rollenspiel-Klassikers. Das damals von Square entwickelte Spiel nimmt die Figuren und die bunte Welt eines typischen Mario-Spiels und macht daraus ein klassisches JRPG im Stile eines Final Fantasy.

Ihr zieht also mit einer ganzen Gruppe von Helden los, erkundet die Welt, erlebt Abenteuer und treten in taktischen, rundenbasierten Kämpfen an. Mario stehen dabei viele berühmte Figuren zur Seite, sogar Bowser schließt sich diesmal seinem Team an. Nachdem der Schurke Schmiederich nämlich Bowsers Schloss mitsamt der bereits zuvor entführten Prinzessin Peach erobert hat, vereinen die einstigen Feinde ihre Kräfte, um ihm das Handwerk zu legen.

Technisch wurde zwar vieles modernisiert, die isometrische Perspektive und die rundenbasierten Kämpfe bleiben aber auch in der Neuauflage des Super Mario RPG erhalten.

Neben den Kämpfen stoßt ihr im Lauf eurer Reise auch noch auf zahlreiche Minispiele, kleinere Jump&Run-Abschnitte und andere Geschicklichkeitsübungen, beispielsweise wenn Mario auf Fässern balancierend einen reißenden Fluss hinabfährt. Ein wenig vom traditionellen Mario-Gameplay ist also auch in Super Mario RPG noch enthalten. Außerdem hält die Spielwelt eine ganze Reihe kniffliger Rätsel und Geheimnisse für euch bereit.

Im Vergleich zum Original zeichnet sich das Remake natürlich vor allem durch die bessere Grafik aus. Nicht zuletzt die Zwischensequenzen sind jetzt hochwertig und auf dem neuesten technischen Stand in Szene gesetzt. Das restliche Spiel bleibt der isometrischen Perspektive und dem generellen Look treu und verbreitet so nostalgischen Charme, ist aber natürlich trotzdem viel detaillierter und höher aufgelöst. Zudem wurde das Kampfsystem überarbeitet, um die Gefechte dynamischer zu gestalten.