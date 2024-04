Mario-Hit im Angebot: Schnappt euch dieses Switch-Spiel aus 2023 günstig bei Amazon

Das erst im November 2023 erschienene Super Mario RPG Remake für Nintendo Switch gibt's jetzt schon günstig bei Amazon.

2023 hatte so viele tolle Spiele für Nintendo Switch zu bieten, dass man sie kaum alle gebührend würdigen konnte. Wer von Super Mario Bros. Wonder und Zelda: Tears of the Kingdom gefesselt war und deshalb das erst im November erschienene Super Mario RPG verpasst hat, bekommt von Amazon jetzt die Gelegenheit, das Versäumte günstig nachzuholen:

Das Rollenspiel ist dort auf einen Preis von 38,99€ (UVP: 59,99€) gesunken – sehr günstig für ein noch so junges Switch-Exklusivspiel. Schließlich sinken deren Preise oft selbst nach Jahren nur wenig. Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte jederzeit wieder enden.

Wie gut ist Super Mario RPG für Switch?

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Super Mario RPG für Nintendo Switch ist die Neuauflage eines ursprünglich für SNES erschienenen Klassikers, die im Vergleich zum Original vor allem hinsichtlich der Präsentation stark verbessert wurde. Nicht nur die knallbunte Grafik ist viel hübscher, auch der neu eingespielte Soundtrack kann sich hören lassen.

Am Gameplay hat sich wenig geändert: Im Kern ist Super Mario RPG nach wie vor ein klassisches japanischen Rollenspiel, in dem ihr mit einer Gruppe von Helden unterwegs seid und euch rundenbasierte Taktikkämpfe liefert. Kein Wunder, schließlich wurde das Original von Square, dem Studio hinter Final Fantasy, entwickelt.

1:28 Super Mario RPG: Mit dieser Crew tretet ihr im Remake des Klassikers an

Jedoch sorgen Jump&Run-Abschnitte und kleine Minispiele immer wieder für spielerische Abwechslung, etwa wenn Mario auf Fässern balancierend einen Fluss hinabfährt. Hin und wieder müsst ihr auch Rätsel lösen, daneben spielt natürlich die Erkundung der vielfältigen, voller Geheimnisse steckenden Spielwelt eine große Rolle.

Die Geschichte dreht sich diesmal um den Schurken Schmiedrich, der Bowsers Schloss erobert und nebenbei gleich noch Prinzessin Peach, die Bowser schon zuvor entführt hatte, gefangen nimmt. Um es mit ihm aufnehmen zu können, versammelt Mario die verschiedensten Charaktere aus dem Mario-Universum um sich. Sogar Erzfeind Bowser persönlich schließt sich seiner Gruppe an.

