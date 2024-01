Super Mario RPG: Mit dieser Crew tretet ihr im Remake des Klassikers an

Mit dem Remake Super Mario RPG landete Nintendo Ende 2023 einen echten Hit, der auch in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen konnte. Ein neuer Trailer stellt jetzt die Party vor, mit der ihr euch im Spiel auf die Suche nach sieben Sternen begebt. Neben Mario, Bowser und Peach gibt es nämlich auch Charaktere, die speziell für das Spiel geschaffen wurden.

Das Original, das 1996 auf dem SNES veröffentlicht wurde, war seinerzeit nur in Japan und den USA erschienen. Durch die Neuauflage kommen endlich auch Spieler*innen in Europa in den Genuss des bunten Rollenspiels mit rundenbasiertem Kampfsystem.