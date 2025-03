Mario-Hit zum halben Preis bei Amazon: Switch-Spiel mit 85 Punkten im GP-Test jetzt im Top-Angebot sichern!

Exklusive Mario-Spiele für Switch findet man nicht oft für unter 30€. Dieses Schnäppchen bei Amazon ist eine der wenigen Ausnahmen.

Die exklusiven Mario-Spiele für Nintendo Switch haben ein großes Problem: Sie sind erstaunlich preisstabil und nur sehr selten zu günstigen Preisen im Angebot zu bekommen. Aktuell findet ihr bei Amazon eine dieser seltenen Ausnahmen: Hier könnt ihr jetzt einen exklusiven Mario-Titel, der im Nintendo eShop derzeit 59,99€ kosten würde, für nur 28,11€ im Sonderangebot abstauben. So günstig gibt es das Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst:

Switch-Hit im Angebot: Mario und Bowser vereinen ihre Kräfte!

Es geht hier um Super Mario RPG, die Ende 2023 erschienene Neuauflage des Klassikers aus den 90ern. Das Original wurde damals nicht von Nintendo selbst, sondern von Square, dem Studio hinter Final Fantasy, entwickelt. Das Ergebnis war das allererste Mario-Rollenspiel, das im Stil traditioneller JRPGs auf rundenbasierte Kämpfe mit einer Gruppe von Helden setzt, deren Spezialfähigkeiten ihr taktisch klug einsetzen müsst.

Die Gefechte bieten allerdings auch ein Action-Element, da ihr durch gutes Timing den Schaden eurer Attacken verstärken oder gegnerische Angriffe abschwächen könnt. Außerdem bietet Super Mario RPG eine Menge typisches Mario-Gameplay durch die gelegentlichen Jump&Run-Einlagen und kleinen Mini-Spiele. So fahrt ihr beispielsweise an einer Stelle mit einem auf Fässern balancierenden Mario einen reißenden Fluss hinab.

Die Kämpfe in Super Mario RPG laufen zwar klassisch rundenbasiert ab, bieten aber auch etwas Action.

Eure Reise führt eure aus fünf Charakteren bestehende Gruppe, zu der neben Mario auch Prinzessin Peachs und Marios Rivale Bowser gehören, nicht nur durch das Pilzkönigreich, sondern auch durch umliegende Regionen mit dichten Wäldern, Gebirgen, Dörfern, Burgen und Palästen. Eure Aufgabe ist es, den Schurken Schmiederich und seine Schergen zu besiegen, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen.

Im Vergleich zum Original gibt es einige spielerische Verbesserungen etwa am Kampfsystem, vor allem hat sich die Switch-Version des Super Mario RPGs jedoch natürlich grafisch weiterentwickelt. Gerade die Zwischensequenzen sind nun viel aufwendiger gestaltet. Im Spiel selbst bleibt der isometrische Look zwar erhalten, erstrahlt aber in vielen neuen Details. Uns hat die Neuauflage im GamePro-Test jedenfalls sehr gut gefallen, weshalb wir 85 Punkte vergeben haben. Den derzeitigen Angebotspreis ist sie definitiv wert.