Super Mario RPG im Test - Der perfekte Abschluss für das Switch-Jahr 2023

Super Mario RPG im GamePro-Test für Nintendo Swirch.

Während viele Glückliche in Amerika und Japan Mitte der 90er in eines der besten Mario-Spiele seiner Zeit vernarrt waren, mussten wir hierzulande auf sauren Center Shocks rumkauen, haben Dino Earl Sinclair beim Bäume schubsen zugeschaut und uns mit Stefan Raab zusammen die Frage aller Fragen gestellt: Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht?

Während wir die Beantwortung der Käsefrage auch heute lieber der Maus überlassen, können wir euch 27 Jahre nach Erscheinen von Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars eine andere Frage nach gut 20 Stunden mit dem rundenbasierten Rollenspiel für die Switch besten Gewissens beantworten: Wie gut ist Super Mario RPG heute noch?

Die Neuauflage des Nintendo-Klassikers hat unsere Augen beim Spielen nämlich wie die sieben zu sammelnden Sterne regelrecht zum Leuchten gebracht. Ihr bekommt hier zum Jahresabschluss ein durch und durch liebevolles Remake, das lediglich den Staub vom Original pustet und genau deswegen so viel Spaß macht.

Die Frage nach dem technischen Zustand vorab: Anders als im 96er Kino-Blockbuster, war für uns das Durchspielen von Super Mario RPG wahrlich keine Mission: Impossible und wir mussten auch kein Verrückter (Technik)Professor sein, um Bugs geschickt zu umgehen. Wir machen es kurz: Das Remake erscheint zum Release am 17. November in einem erstklassigen Zustand.

Ein RPG mit Mario? Helft mir mal auf die Sprünge, GamePro

Stellt euch einen brodelnden Hexenkessel vor, neben dem fein säuberlich aufgereiht zwei leckere Zutaten liegen. Da hätten wir zum einen den hüpfenden Klempner und seine Freunde aus dem Pilzkönigreich. Ab damit in den Kessel.

Und da hätten wir zum anderen mit Square einen Entwickler, der zuvor mit Final Fantasy 6 und Chrono Trigger zwei der bis heute besten isometrischen Rollenspiele entwickelt hat. Rein in das blubbernde Gebräu und gut umrühren.

Heraus kam seinerzeit ein rundenbasiertes Rollenspiel aus der Vogelperspektive für das SNES, das uns auf der Suche nach sieben vom Himmel gefallenen Sternen mit ganz viel Witz und Charme durch seine abwechslungsreichen und recht kompakten Level führte. Da wurde an der Seite von Bowser – jap, die beiden arbeiten im RPG ausnahmsweise Hand in Hand - Prinzessin Peach befreit, sich durch ein versunkenes Schiffswrack gerätselt und mit einer Lore durch einen unterirdischen Stollen gebrettert.

Nach Levelaufstiegen gab’s coole neue Fähigkeiten wie Marios Superfeuerball oder Peaches Auferstehungszauber hinzu und wer genug Goldtaler sammelte oder sich gut umschaute, konnte neue Waffen und Rüstung bei Händlern kaufen beziehungsweise die wertvolle Ausrüstung in den Spielabschnitten finden.

Und so viel können wir verraten: Der Mix aus oft seichten, auf Dauer etwas zu gleichförmigen, bei Bossen aber auch nicht ungefährlichen Kämpfen, cleveren Knobeleien und gelegentlichen Minispielen macht damals wie heute eine Menge Spaß und motiviert.

Neuerungen im Remake: Hier wurde am Rad der Zeit gedreht

Wie Anfangs bereits erwähnt, hat sich Entwicklerstudio ArtePiazza auf wesentliche Punkte konzentriert, um den Charme des Originals beizubehalten.

Allen voran und gut sichtbar wurde natürlich deutlich an der Optik gefeilt. Und um bei euch keine falschen Erwartungen zu schüren, lasst uns die Aufmachung kurz einordnen: Die Entwickler haben das Original als direkte Vorlage genommen und dabei das optische Bild deutlich aufgehübscht und mit schickeren Effekten, Animationen und vor allem richtig klasse aussehenden Zwischensequenzen versehen.

Die Anmutung des Klassikers bleibt aber weiter bestehen und so schick das Spiel auch aussieht, erwartet hier bloß kein technisches Level eines komplett frischen Nintendo-Exklusivspiels, wie zuletzt bei Super Mario Bros. Wonder.

Knöpfen wir uns als zweiten Punkt das Kampfsystem vor, das im Remake etwas dynamischer und auch ein ganzes Stück weit cooler ist, dabei aber dennoch dem Original treu bleibt. Ihr seht schon, diese Liebe zu den Wurzeln zieht sich durchs Spiel und das ist nach unserem Geschmack auch gut so.

Auch aus dem Grund, da sich Super Mario RPG selbst im direkten Vergleich mit aktuellen Genre-Highlights wie Sea of Stars wahrlich nicht verstecken muss.

Hier die wichtigsten Neuerungen am Kampfsystem:

Mehr Schaden durch perfekte Attacken: Bereits im Original können wir den Schaden erhöhen, indem wir im richtigen Moment noch einen Knopf drücken – auf der Switch ist es jetzt übrigens der A-Button. Ist unser Timing perfekt, wirkt beispielsweise Marios großer Hammer beim Aufprall zusätzlichen Flächenschaden.

Bereits im Original können wir den Schaden erhöhen, indem wir im richtigen Moment noch einen Knopf drücken – auf der Switch ist es jetzt übrigens der A-Button. Ist unser Timing perfekt, wirkt beispielsweise Marios großer Hammer beim Aufprall zusätzlichen Flächenschaden. Perfektes Blocken: Was für die Offensiv-Power von Mario, Bowser, Peach und Co. gilt, das gilt im Remake auch für die Defensive. Drücken wir im perfekten Moment auf A, können wir die Attacken der wirklich großen Auswahl an Schergen komplett abwehren.

Was für die Offensiv-Power von Mario, Bowser, Peach und Co. gilt, das gilt im Remake auch für die Defensive. Drücken wir im perfekten Moment auf A, können wir die Attacken der wirklich großen Auswahl an Schergen komplett abwehren. Kombo-Counter: Timen wir unsere Angriffe perfekt, steigt am linken oberen Bildschirmrand eine Komboleiste, die uns mit der Zeit Buffs und auch mal Items wie heilende Pilze bringt, aber noch einen weiteren sehr coolen (!) Nutzen hat.

Timen wir unsere Angriffe perfekt, steigt am linken oberen Bildschirmrand eine Komboleiste, die uns mit der Zeit Buffs und auch mal Items wie heilende Pilze bringt, aber noch einen weiteren sehr coolen (!) Nutzen hat. Teamangriffe: Durch perfekte Timings steigt nämlich auch eine Prozentanzeige am linken unteren Bildschirmrand stetig von 0-100%. Ist sie voll, lösen wir eine super schicke Cutscene aus, in der alle drei aktiven Kämpfer einen gemeinsamen Superangriff starten. Für jede Gruppenkonstellation gibt es übrigens eine neue Spezialattacke samt Cutscene. Und sich die anzuschauen, hat bis zuletzt gefetzt.

Durch perfekte Timings steigt nämlich auch eine Prozentanzeige am linken unteren Bildschirmrand stetig von 0-100%. Ist sie voll, lösen wir eine super schicke Cutscene aus, in der alle drei aktiven Kämpfer einen gemeinsamen Superangriff starten. Für jede Gruppenkonstellation gibt es übrigens eine neue Spezialattacke samt Cutscene. Und sich die anzuschauen, hat bis zuletzt gefetzt. Elite-Gegner: Damit die Kämpfe auf Dauer ein wenig mehr fordern und eine nicht vorhersehbare Würze ins Geschehen kommt, mischen sich ab und an besonders starke Koopa Troopas, Shy Guys oder Knochentrocken ein.

Abseits der oberen Punkte haben es noch ein paar kleinere Komfortfunktionen ins Remake geschafft. So können wir die aktive Dreiergruppe auch während eines Scharmützels durchrotieren und so neue Kämpfer in den Ring schicken.

Auch ist es schön, dass wir jetzt durch eine Anzeige sehen, wann Feinde dem Tode nahe sind. Unsere Gegenüber haben übrigens keine Lebensanzeige. Kurz nach Spielbeginn bekommt einer unserer Kämpfer jedoch eine Fähigkeit, die HP und Schwächen von Gegnern offenlegt.

Info zu Barrierefreiheitoptionen: An der Accessibility-Front ist vor allem der leichtere Story-Modus eine Erwähnung wert, der die Scharmützel enorm vereinfacht. Davon ab bleibt uns abseits einer alternativen Tastenbelegung im Kampf in puncto Barrierefreiheit wie so oft bei Spielen von Nintendo nichts zu berichten. Im Menü könnt ihr nicht nur eure Recken ausrüsten, sondern auch jederzeit in einen Easy-Mode wechseln.

Zwei weitere sehr coole Neuerungen sollen abschließend auch noch Erwähnung finden. Und zwar könnt ihr neben den SNES-Soundfiles optional auf eine moderne und überaus stimmige Musikversion wechseln. Auch lässt euch das Remake in Rematches gegen stärkere Varianten von Bossen antreten, wodurch das Gesamtpaket noch etwas erweitert wird.

Eine wunderbare Neuauflage mit dem üblichen Geschmäckle

Super Mario RPG reiht sich nahtlos in die Riege fantastischer Remakes wie Link’s Awakening, Advance Wars 1+2 oder erstklassiger Remaster wie zuletzt Metroid Prime ein.

Natürlich solltet ihr hier kein hochmodernes Spiel erwarten, welches das Genre der rundenbasierten Rollenspiele oder Paper Marios dieser Welt vorantreibt – das war ganz offensichtlich auch nicht das Ziel dieser Neuauflage. Die Bewahrung des Spielgefühls samt frischem Anstrich und sinnvoller Komfortverbesserungen war Kern der Entwicklung und wenn wir bedenken, wie viel Spaß uns die Suche nach den sieben Sternen gemacht hat, dann ging der Plan vollends auf.

Das Gameplay wird immer wieder durch kleine Minispiele aufgelockert, wie hier bei einem wilden Ritt auf Fässern.-

Abschließend, aber das betrachtet bitte aus rein subjektiver Sicht, müssen wir Nintendos Preispolitik zumindest nochmal erwähnen. 60 Euro werden hier für ein Remake fällig, das sich stark am 27 Jahre alten Original entlanghangelt.

Die Qualität mal außen vor, ein kleiner Nachlass im Vergleich zu komplett neuen Spielen wäre sicher auch möglich gewesen. Aber das sei nur am Rande erwähnt und soll unser überaus positives Testfazit nicht schmälern.

Super Mario RPG rundet ein fantastisches Jahr für alle mit einer Switch nahezu perfekt ab.