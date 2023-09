Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass jetzt mit Extras bei Amazon kaufen

Die physische Retail-Version des Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpasses erscheint am 6. Oktober.

Den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe könnt ihr bald nicht mehr nur digital, sondern auch in einer Retail-Version kaufen. Nintendo bringt ihn als Booster-Streckenpass-Set auf den Markt, das neben den 48 zusätzlichen Strecken im Spiel auch eine Reihe physischer Boni enthält. Release ist am 6. Oktober. Bei Amazon könnt ihr bereits vorbestellen:

Was enthält das Booster-Streckenpass-Set?

Das Booster-Streckenpass-Set ist etwas teurer als die digitale Version des Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe. Als Entschädigung dafür versucht Nintendo, euch mit einer Reihe physischer Boni zu locken und so eure Sammelleidenschaft anzusprechen. Hier die Inhalte im Überblick:

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass als Downloadcode

Set aus 4 Pins

Set auf 4 Motivkarten (doppelseitig)

Set aus 10 Stickern

Ob euch diese Extras den Aufpreis wert sind, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Immerhin sind die Motive allesamt erwartungsgemäß niedlich geraten. Die Pins beispielsweise sind in Cartoon-Optik gehalten und zeigen aus der Seitenansicht Mario, Luigi, Peach und Yoshi in ihren Fahrzeugen, wie sie gerade in ihr Rennen vertieft sind.

Neue Mario-Spiele für Nintendo Switch kommen bald

Auch abseits von Mario Kart sind gerade übrigens gute Zeiten für den berühmtesten Klempner der Welt. In den kommenden Monaten steht der Release von mehreren Mario-Spielen für Nintendo Switch an.

Den Anfang macht am 20. Oktober mit Super Mario Bros. Wonder ein klassisches Mario-Jump&Run, gefolgt vom Remake des Super Mario RPG am 17. November. Auf Mario vs. Donkey Kong, eine Mischung aus Rätselspiel und Platformer, müssen wir noch bis zum 16. Februar warten. Die ersten beiden Spiele könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen, für das letztere dürfte die Preorder-Phase bald starten:

