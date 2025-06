Mario Kart World: Wie manche Fahrer schon am ersten Tag über die Pisten brettern, sorgt für runterklappende Kinnladen

Mario Kart World bietet jede Menge Möglichkeiten, sich richtig auszutoben und viele Fans nutzen sie auch aus.

Mario Kart World ist ein Fun-Racer, wird von manchen Menschen aber auch extrem ernst genommen. Seit vielen Jahren existiert rund um die Spiele-Reihe eine Speedrunner-Szene, die auch noch das allerletzte bisschen Geschwindigkeit aus den Strecken, Fahrzeugen und Figuren rausholen. Einige davon haben sich den neuen Titel offenbar direkt zur Brust genommen – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Mario Kart World: Was manche Fahrer kurz nach Release in dem Fun-Racer abziehen, ist wirklich beeindruckend

Darum geht's: Mario Kart World ist gemeinsam mit der neuen Nintendo Switch 2 erschienen, also vor mittlerweile fünf Tagen. Aber schon am ersten Tag haben einige Fahrer*innen auf sehr eindrucksvolle Weise gezeigt, was sie drauf haben.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Die neuen Möglichkeiten in Mario Kart World bieten noch mehr Gelegenheiten, richtig schnell über die Kurse zu flitzen. Die frisch eingeführten Grinds und Wallruns eröffnen komplett neue Wege und Abkürzungen, aber auch der aufladbare Sprung kann natürlich dazu genutzt werden. Wer die Strecken kennt und das Vehikel beherrscht, kann dementsprechend ganz schön abgehen.

Wie zum Beispiel der Fahrer in diesem Video hier. Da werden Grinds, Sprünge und alles andere so flugs aneinandergereiht, dass einem förmlich schwindelig werden kann. Aber am besten schaut ihr euch das einfach selbst an:

Das sorgt dann natürlich für die entsprechenden Reaktionen: Insbesondere die letzte genommene Abkürzung sieht so aus, als dürfte sie eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Dass so etwas schon direkt am ersten Tag nach Release herausgefunden wurde, grenzt an ein Wunder. Das Video trägt den überaus passenden Titel:

"Mario Kart World Shortcuts sind crazy"

Noch eine ordentliche Schippe drauflegt dieser Fahrer hier: Es handelt sich dabei sogar um dieselbe Strecke, aber mit noch mehr Shortcuts und absurden Manövern gespickt. Man beachte zum Beispiel den Wallrun und das Abspringen auf dem Holzpfahl. Es sieht eigentlich nicht so aus, als sollte das funktionieren. Offenbar tut es das aber trotzdem:

Das sorgt dann auch für diesen entgeisterten Kommentar:

"Stell dir vor, du willst einfach nur Mario Kart spielen, und dann kommt so einer in deine Lobby!"

Kaum auszumalen, was da noch alles auf uns zukommt. Wenn die Spieler*innen schon innerhalb der ersten Tage solche abgefahrenen Abkürzungen und Tricks herausfinden, dürfte es in einigen Wochen, Monaten und Jahren noch einmal ein ganz anderes Level erreichen. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich das entwickelt und was die Zukunft bringt.

Wie gefällt euch Mario Kart World bisher und habt ihr auch schon ein paar richtig coole Shortcuts entdecken können?