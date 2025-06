Mario Kart World: Was ist das beste Kart? Mit diesen Fahrzeugen könnt ihr nichts falsch machen

Mario Kart World kann seit gestern auf der frisch erschienenen Nintendo Switch 2 gespielt werden.

Mario Kart World bietet die Qual der Wahl: Haufenweise neue Fahrer und natürlich auch jede Menge Karts buhlen um eure Gunst. Da fällt es natürlich schwer, sich für eines zu entscheiden, aber keine Angst. Wir sind da für euch und haben das Internet natürlich schon nach dem besten Kart in Mario Kart World und einer Tier List durchforstet.

Mario Kart World: Welches Kart ist das Beste?

Selbstverständlich hängt das von eurer persönlichen Präferenz ab. Nicht jede Spieler*in wird mit demselben Fahrzeug gut klarkommen wie alle anderen. Aber es gibt dann eben doch einige Karts, die sich deutlich von der Masse abheben, und zwar aufgrund der Stats, die sie mitbringen.

So funktionieren die Stats in Mario Kart World: Die Karts haben jeweils unterschiedliche Werte in Tempo (also Höchstgeschwindigkeit), Beschleunigung, Gewicht und Handling. Diese Statistiken könnt ihr euch anzeigen lassen, wenn ihr im Kart-Auswahlbildschirm auf Y drückt.

Das aktuell beste Kart: Laut einer Tier List von Game8 gibt es im Moment vor allem fünf Karts, die ihr in Betracht ziehen solltet.

Das einzige Kart mit einem S-Rank und damit das beste Kart in Mario Kart World stellt der Baby-Blooper dar. Die hohen Beschleunigungs-, Tempo- und Handling-Werte machen ordentlich was her, vor allem in Kombination mit schweren Fahrern.

So sieht die Tier List aus:

S-Tier: Baby-Blooper: Spitzen-Beschleunigung, großartiges Handling. Tempo ebenfalls mehr als ansehnlich.

A-Tier: Roadster Royale: Extrem hohes Tempo, die End- beziehungsweise Höchstgeschwindigkeit sucht ihresgleichen. Mach-Rakete: Dieses Motorrad hat eine extrem hohe Beschleunigung und ist gut mit leichten Charakteren kombinierbar. R.O.B.-Bike: Ebenfalls besonders hoher Beschleunigungs-Wert, genauso für leichte Charaktere geeignet.

B-Tier: Dorrie-Trike: Sehr gute Höchstgeschwindigkeit.



Es kommt auch immer auf die Strecke an: Fahrt ihr einen eher technischen Kurs mit vielen engen Kurven, solltet ihr vielleicht eher einen fahrbaren Untersatz mit möglichst viel Beschleunigung und gutem Handling wählen. Handelt es sich dagegen eher um eine Strecke mit vielen langen Geraden, braucht ihr natürlich mehr Tempo.

Auch die Fahrer machen einen Unterschied: Seit jeher spielen auch die verschiedenen Charaktere eine wichtige Rolle. Ihr könnt euch deren Stats aber leider nicht einfach im Spiel anzeigen lassen. Aktuell gilt Waluigi als beste Wahl, weil er hohe Tempo- und Beschleunigungs-Werte hat und man dank seiner dünnen Statur mehr von der Strecke sieht.

Wario und Donkey Kong haben ebenfalls gute Werte und können einfacher Münzen und Items einsammeln, weil sie so breit gebaut sind.

Was ist bisher eure Lieblings-Kombination aus Fahrer und Kart in Mario Kart World?