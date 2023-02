Mario Party Superstars: Multiplayer-Hit für Nintendo Switch jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr gerade Mario Party Superstars günstiger. Es gibt 32 Prozent Rabatt, sodass ihr statt 62,99€ (UVP) nur noch 42,99€ zahlt. Auch bei Otto gibt es das Party-Spiel mit 100 Minispielen gerade zu diesem Preis, allerdings kommen hier noch Versandkosten von 2,95€ dazu, sofern ihr nicht durch Otto Up über Gratisversand verfügt. Ansonsten ist es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig zu haben. Hier kommt ihr zum Deal:

Bei Otto läuft das Angebot bis morgen. Amazon gibt hingegen bislang kein Ablaufdatum. Wir gehen aber davon aus, dass der Händler nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist und seinen Deal daher beenden wird, kurz nachdem Otto es getan hat, sofern das Spiel nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist.

Was bietet Mario Party Superstars?

3:25 Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

Best Of aus Klassikern: Bei Mario Party Superstars für Nintendo Switch handelt es sich um eine Art Best Of mit 100 der beliebtesten Minispiele aus den ersten zehn Mario-Party-Spielen. Mit dabei sind beispielsweise die Bob-Abfahrt aus dem allerersten Mario Party, die Kuchenfabrik aus Teil 2, das Beach Volleyball aus Teil 4 oder das Panzerfußball aus Mario Party 9. Außerdem bekommt ihr fünf klassiche Spielbretter aus der N64-Zeit in einer neuen, deutlich verschönerten Version, darunter Yoshis Tropeninsel, Peachs Geburtstagstorte und das Horrorland.

Das gewohnte Spielprinzip: Ansonsten bietet Mario Party Superstars im Wesentlichen das Gameplay, das man von der berühmten Reihe gewohnt ist. Ihr zieht also eure Figuren wie in einem Brettspiel über ein Spielfeld und müsst euch den verschiedensten Herausforderungen stellen, je nachdem, wo auch das Würfelglück landen lässt. Am meisten Spaß macht das wie gehabt im lokalen Multiplayer, es gibt aber natürlich auch Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen sowie einen Solo-Modus.

Mehr über Mario Party Superstars und warum es bei uns einer bessere Wertung bekommen hat als das ebenfalls für Nintendo Switch erhältliche Super Mario Party, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test:

25 3 Mehr zum Thema Mario Party Superstars im Test: Fast das Best of, das wir uns gewünscht haben