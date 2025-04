Mario-Spiel für 19,99€: Dieses Meisterwerk für die Nintendo Switch gibt’s jetzt zum exklusiven Hammerpreis!

Gemeinsam mit euren wundervollen Lieblingscharakteren wie Mario, Luigi und ihren Rabbid-Versionen startet ihr in euer Abenteuer, um die Welten zu retten!

Wenn sich Mario und die chaotischen Rabbids zusammentun, dann ist eines sicher: Es wird verrückt – und überraschend taktisch. Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist der gefeierte Nachfolger von Kingdom Battle und bringt das ungewöhnliche Crossover in neue, galaktische Sphären.

In einem Mix aus rundenbasierter Strategie und fesselnden Abenteuer rettet ihr mit bekannten Helden – und ein paar unerwarteten Verbündeten – das Universum vor einer düsteren Bedrohung. Und das Beste daran? Ihr könnt euch den epischen Mario-Hit jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon sichern!

Die Geschichte: Dunkle Mächte und leuchtende Sparks

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle altbekannter Helden. Egal ob Mario, Luigi, Peach oder ihre niedlichen Rabbid-Doppelgänger – alle sind dabei, um die fünf Planeten von der neuen Bedrohung namens Cursa zu befreien! Denn diese mysteriöse, dunkle Macht will sich die sogenannten Sparks – eine Mischung aus Rabbids und Lumas – unter den Nagel reißen und macht dabei vor nichts und niemandem Halt!

Ich habe mich ab Sekunde eins absolut in die coolen Rabbid-Versionen verliebt – für mich hat dieses Game absoluten Suchtfaktor!

Im Gegensatz zum ersten Teil bietet Sparks of Hope mehr Bewegungsfreiheit in den rundenbasierten Kämpfen. Ihr könnt eure Charaktere frei über das Schlachtfeld steuern, in Deckung gehen, Team-Manöver nutzen und natürlich Sparks einsetzen, um Spezialeffekte wie Feuerangriffe oder Schilde zu aktivieren.

Jeder Held hat individuelle Fähigkeiten und kann über einen Skill-Tree weiterentwickelt werden. Abseits der Kämpfe erwarten euch Rätsel, Geheimnisse und Nebenquests, die für Abwechslung sorgen.

Gold Edition: Mehr Abenteuer, mehr Inhalte

Die verschiedenen Charaktere bringen die unterschiedlichsten Fähigkeiten mit ins Spiel und es macht einfach unglaublich viel Spaß!

Die Gold-Edition lohnt sich besonders für alle, die tiefer ins Spiel eintauchen möchten. Neben dem Hauptspiel enthält sie einen Season Pass mit drei umfangreichen DLCs:

The Tower of Doooom – ein herausfordernder Roguelike-Turm voller taktischer Kämpfe

– ein herausfordernder Roguelike-Turm voller taktischer Kämpfe The Last Spark Hunter – eine neue Geschichte rund um eine neue Gegnerin und einen musikalischen Planeten

– eine neue Geschichte rund um eine neue Gegnerin und einen musikalischen Planeten Rayman in the Phantom Show – Rayman kehrt als spielbarer Charakter zurück und erlebt sein ganz eigenes Abenteuer

Zusätzlich bekommt ihr coole Skins im Galaxis-Prestigepaket für noch mehr Stil im Kampf.

Fazit: Ein galaktisches Taktikabenteuer mit Herz und Humor

Mario + Rabbids: Sparks of Hope überrascht mit Tiefgang, Witz und liebevoll gestaltetem Gameplay. Wer Spaß an rundenbasierter Strategie mit einem Hauch Chaos hat, findet hier ein echtes Highlight. Besonders mit der Gold-Edition bekommt ihr viele Stunden Spielspaß – perfekt für Fans von Nintendo, Taktikspielen und durchgeknallten Hasen.