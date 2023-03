Mario + Rabbids: Schnappt euch Sparks of Hope für Nintendo Switch jetzt 45% günstiger

Mario + Rabbids: Kingdom Battle gibt es bei MediaMarkt und Saturn jetzt zum Toppreis.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr für Nintendo Switch gerade den Taktik-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope günstig im Angebot bekommen, nämlich für 32,99€ statt 59,99€ (UVP) und somit 45 Prozent günstiger. für ein exklusives Switch-Spiel, das erst vor rund einem halben Jahr erschienen ist, ist das ein ziemlich großer Rabatt. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit jedenfalls gerade mit deutlichem Abstand am günstigsten. Hier kommt ihr zum Deal:

Weder MediaMarkt noch Saturn machen Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist, es scheint nicht Teil irgendeiner Aktion zu sein. Übrigens läuft bei beiden Shops bis Montagmorgen auch noch ein Sale, in dem ihr Gaming-Hardware und weitere Spiele günstiger bekommt, und zwar nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PS5, PS4 und Xbox. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist der Nachfolger des gefeierten Rundentaktik-Hits Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Erneut begeben sich hier Mario und seine Freunde zusammen mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf ein großes Abenteuer. Diesmal ist es ihre Aufgabe, den Sparks beizustehen. Dabei handelt es sich um sternenförmige Wesen, die nicht nur niedlich sind, sondern auch im Kampf eine große Hilfe sein können.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Beim Gameplay bleibt Sparks of Hope dem Vorgänger im Wesentlichen treu. Auch diesmal müssen wir also wieder die Spezialfähigkeiten unserer Charaktere klug ausnutzen und miteinander kombinieren, um auf dem Schlachtfeld den Sieg zu erringen. Allerdings gibt es nun ein umfangreiches und motivierendes Fortschrittssystem und komplexe Skilltrees, durch die wir die Fähigkeiten unserer Figuren an unsere Spielweise anpassen könne. Generell ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope nochmal ein gutes Stück umfangreicher als Kingdom Battle.

