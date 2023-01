Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Switch-Hit jetzt zum Toppreis bei Amazon kaufen

Bei Amazon könnt ihr jetzt das erst vor gut drei Monaten erschienene Mario + Rabbids: Sparks of Hope im Sonderangebot bekommen. Den Exklusivhit für Nintendo Switch gibt es sowohl in der Standard-Version als auch in der Gold Edition deutlich günstiger. Letztere beinhaltet neben dem Hauptspiel auch den Season Pass sowie zusätzliche Waffenskins. Hier kommt ihr zu den Angeboten:

Ihr bekommt also 37 bis 38 Prozent Rabatt, was für ein noch so aktuelles Exklusivspiel für Nintendo Switch eine Menge ist. Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es ist Teil eines größeren Ubisoft-Sales, in dem ihr auch Spiele für PS4, PS5 und Xbox günstiger bekommt, beispielsweise Far Cry 6 und Assassin’s Creed Valhalla. Die Übersicht findet ihr hier:

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist der Nachfolger des Taktikhits Mario + Rabbids: Kingdom Battle und bleibt diesem weitgehend treu, was das Gameplay betrifft: Nach wie vor treten Mario und seine Freunde gemeinsam mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft in spannenden Rundenkämpfen an, in denen man die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere nicht nur klug ausnutzen, sondern auch miteinander kombinieren muss, um den Sieg zu erringen.

Weiterentwickelt hat sich Sparks of Hope vor allem im Hinblick auf den Umfang und die Fortschrittssysteme. So verfügen unsere Figuren nun über komplexe Skilltrees. Außerdem hat sich das Szenario geändert. Statt mal wieder das Pilzkönigreich zu retten, eilen wir diesmal den sogenannten Sparks zu Hilfe. Dabei handelt es sich um niedliche, kleine Wesen in der Form von Sternen, die uns auch im Kampf unterstützen können.

Mehr über Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren:

