Mario-Spiel von 1996: Das Switch-Remake dieses Klassikers ist jetzt supergünstig!

Dieses Switch-Remake eines Mario-Klassikers könnt ihr jetzt supergünstig abstauben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch zu einem echten Top-Preis schnappen, nämlich für nur 24,64€ statt 59,99€ (UVP). Ihr bekommt somit 59 Prozent Rabatt. Der Deal dürfte allerdings schnell ausverkauft sein, denn laut Shopseite ist die Zahl der verfügbaren Exemplare eng begrenzt. Hier findet ihr das Angebot:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer Spiele für Switch, Switch 2 und PS5 günstiger. Der Händler hat nämlich bereits viele frühe Angebote gestartet, die einen Vorgeschmack auf den vom 23. bis zum 26. Juni laufenden Prime Day 2026 liefern sollen. Hier findet ihr die Übersicht:

Mario und Bowser auf gemeinsamer Mission: Das ist der günstige Switch-Hit!

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Bei dem günstigen Mario-Hit handelt es sich um Super Mario RPG, eine Switch-Neuauflage des 1996 erschienenen SNES-Klassikers, das diesen mit neuer, viel hübscherer und detaillierterer Grafik wiederaufleben lässt, dabei aber die alte isometrische Perspektive beibehält. Das Remake sieht dadurch hübsch und modern aus, wirkt aber dennoch angenehm nostalgisch.

Auch das Gameplay wird im Kern beibehalten, es handelt sich noch immer um ein klassisches JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Jedoch gibt es einige deutliche Verbesserungen. So könnt ihr jetzt etwa die Angriffe eurer Charaktere zu besonders effektiven Team-Attacken kombinieren und es gibt einen neuen Kombo-Counter, was für mehr taktische Möglichkeiten im Kampfsystem sorgt.

Super Mario RPG: Der isometrische Look des Originals wird beibehalten, die Grafik ist aber völlig neu.

Wie schon das Original besteht jedoch auch das Remake nicht nur aus Kämpfen. Es gibt immer wieder kurze Jump&Run-Passagen, die typisches Mario-Gameplay liefern, sowie kleine Rätsel. Außerdem spielt natürlich die Erkundung der Welt und ihrer Geheimnisse eine große Rolle. Ihr reist durch das Pilzkönigreich und seine Umgebung.

Eure Aufgabe ist dabei, dem neuen Schurken Schmiederich und seinen Schergen das Handwerk zu legen. Schmiederich ist nämlich ins Land eingefallen und hat unter anderem Bowsers Schloss geklaut, woraufhin dieser seine Rivalität mit Mario vorerst begräbt und beschließt, mit dem Klempner und weiteren Helden eine Gruppe zu bilden und gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen.

Das neue Super Mario RPG ist insgesamt eine sehr gelungene Neuauflage des Klassikers, die genau dort ansetzt, wo der Zahn der Zeit etwas zu sehr am Original genagt hat (nämlich an der Technik und am Kampfsystem), aber sich ansonsten nahe genug an die Vorlage hält, um noch immer Super Mario RPG zu bleiben. Wir hatten im Test jedenfalls unseren Spaß und haben deshalb 85 Punkte vergeben.