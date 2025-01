Mario-Spiel im Angebot: Nur 24,99€ für diesen Switch-Exklusivhit mit Season Pass sind ein echtes Schnäppchen!

Diesen Mario-Hit für Nintendo Switch könnt ihr euch jetzt im Angebot sichern und euch aufmachen zu einer große Reise quer durch die Galaxie.

Lust auf ein Mario-Abenteuer, das euch mit dem Klempner und all seinen Freunden auf eine große Reise schickt? Dann aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr gerade ein Mario-Spiel für Nintendo Switch zum Top-Preis im Angebot abstauben, und zwar in der Gold Edition mit allen DLCs, durch die ihr insgesamt auf rund 40 bis 50 Stunden Spielzeit kommt. Ihr zahlt nur noch 24,99€, was ein hervorragender Preis für einen exklusiven Switch-Hit ist:

Laut Shopseite handelt es sich um ein „befristetes Angebot“. Wie lang es gültig ist, verrät Amazon allerdings nicht. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Switch-Hit im Angebot: Reist mit Mario und seinen Freunden quer durch die Galaxie!

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Die Rede ist von Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das wie sein Vorgänger Kingdom Battle ein anspruchsvolles Taktikspiel im Stil von XCOM ist. Mit einem kleinen Team tretet ihr in spannenden, rundenbasierten Kämpfen an, in denen ihr die Spezialfähigkeiten all eurer Charaktere klug einsetzen und zudem Deckungsmöglichkeiten ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen.

Diesmal macht ihr euch mit Mario, seinen Freunden und den Rabbids auf eine Reise quer durch die Galaxie, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen. Dabei erkundet ihr bunte, abwechslungsreiche Planeten, auf denen es auch abseits der Kämpfe einiges zu tun gibt: Ihr löst zahlreiche Rätsel, sucht nach Schätzen, absolviert Minispiele und erlebt Abenteuer, die mit dem gewohnten schrägen Humor in Szene gesetzt werden.

Der Season Pass von Mario + Rabbids: Sparks of Hope kostet normalerweise allein schon mehr, als ihr jetzt für die gesamte Gold Edition bezahlt.

Im Vergleich zum Vorgänger ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope ein gutes Stück komplexer geworden. Es gibt ein neues Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jedes einzelne eurer Teammitglieder. Das sorgt nicht nur für mehr Langzeitmotivation, sondern auch dafür, dass ihr die Charaktere an eure bevorzugten Taktiken anpassen könnt.

Mit der Gold Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit den drei umfangreichen Erweiterungen The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show, die neue Geschichten, Missionen und Charaktere ins Spiel bringen. Im Nintendo eShop kostet der Season Pass allein schon 29,99€. Als kleines Extra enthält die Gold Edition auch noch das Galaxie-Prestigepaket mit zusätzlichen Waffenskins.