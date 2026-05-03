Mario-Spiel für 14,99€: Diesen Switch-Hit gibt's jetzt zum Top-Preis im Amazon-Angebot!

Bei Amazon gibt's gerade einen Mario-Hit zum Sparpreis.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Mario-Spiel, das uns im Test sehr gut gefallen hat, für Nintendo Switch günstig im Angebot schnappen. Aktuell zahlt ihr dort nur 14,99€ und somit 75 Prozent weniger als im Nintendo eShop, wo der Preis momentan bei 59,99€ steht. Für ein Exklusivspiel aus dem Mario-Universum ist das ungewöhnlich günstig. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Wie lange der Deal gilt, verrät Amazon nicht. Möglicherweise läuft er einfach so lange, bis er ausverkauft ist, wie schon bei früheren Gelegenheiten, als Amazon das Spiel ähnlich günstig im Angebot hatte. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade noch weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Bunte Welten mit mehr Tiefgang: Das ist der günstige Mario-Hit!

Bei der Erkundung der fremden Planeten habt ihr diesmal recht viel Freiheit.

Es geht um Mario + Rabbids: Sparks of Hope, den Nachfolger von Mario + Rabbids: Kingdom Battle, in dem Mario und seine Freunde erneut ihre Kräfte mit den vorlauten Häschen aus dem Hause Ubisoft vereinen. Diesmal macht sich die bunte Truppe auf zu einer großen Reise quer durch die Galaxie, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen. Diese greifen Mario & Co. dafür im Kampf unter die Arme und verleihen ihnen besondere Kräfte.

Spielerisch handelt es sich wie schon beim Vorgänger um ein Rundentaktik-Spiel im XCOM-Stil, in dem ihr stets mit einer kleinen Gruppe eurer Helden ins Gefecht zieht und sowohl deren Spezialfähigkeiten als auch die Deckungsmöglichkeiten im Gelände klug ausnutzen müsst. Aber auch abgesehen von den Kämpfen gibt es auf den bunten und abwechslungsreichen Planeten, die ihr unterwegs erkundet, eine Menge Minispiele, Schätze und Geheimnisse zu entdecken.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Autoplay

Im Vergleich zum ersten Teil hat Sparks of Hope nicht nur bei der Erkundung der nun deutlich offeneren Welten, sondern auch beim spielerischen Tiefgang mehr zu bieten: Jeder einzelne eurer Charaktere verfügt jetzt nämlich über einen eigenen Skilltree, durch den ihr sie an euren eigenen Spielstil anpassen könnt. Insgesamt ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope eine klare Kaufempfehlung, unabhängig davon, ob ihr den Vorgänger gespielt habt. So günstig bekommt man ein Mario-Abenteuer dieser Qualität nur selten.