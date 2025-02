Mario-Spiele im Angebot: Diese Switch-Hits aus 2024 könnt ihr euch für kurze Zeit günstig schnappen!

Jetzt könnt ihr gleich drei große, exklusive Switch-Spiele aus 2024 günstig abstauben.

Wenn ihr euch aktuelle Switch-Spiele günstig schnappen wollt, solltet ihr jetzt einen Blick auf ein paar starke Angebote bei eBay werfen. Dort gibt es nämlich gerade drei erst 2024 erschienene Exklusivhits aus dem Mario-Universum zu Top-Preisen. Am günstigsten ist dabei Mario & Luigi: Brothership, da ihr in diesem Fall mit dem Gutscheincode POWEREBAY5 noch zusätzlich sparen könnt:

Der Gutscheincode gilt nur noch bis zum 24. Februar, danach wird das Spiel also wieder etwas teurer, falls es bis dahin nicht ohnehin schon ausverkauft ist. Selbst ohne den Code bekommt ihr aber noch immer satte 20€ Rabatt im Vergleich zum UVP. Dasselbe gilt für diese beiden Spiele, bei denen der Gutschein allerdings nicht funktioniert:

Verkäufer ist in allen drei Fällen ein größerer gewerblicher Händler namens „Rankauf“ mit 100 Prozent positiven Rezensionen auf eBay bei rund 83.000 verkauften Artikeln. Es gibt also keinen Grund, an der Seriosität der Deals zu zweifeln. Bei allen genannten Spielen handelt es sich laut Händlerangaben um originalverpackte Neuware.

Was ist Mario & Luigi: Brothership überhaupt?

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Mario & Luigi: Brothership ist der jüngste Teil der Rollenspiel-Reihe Mario & Luigi, die bereits rund 20 Jahre alt ist und ursprünglich auf dem Game Boy Advance zu Hause war. Nun hat es die Serie nicht nur erstmals auf die Nintendo Switch, sondern euch erstmals ins 3D-Zeitalter geschafft. Wie in den Vorgängern steuert ihr auch im neuen Teil wieder Mario und Luigi gleichzeitig, wobei für jeden der beiden ein eigener Aktionsbutton auf dem Controller reserviert ist.

Diesmal sind die Brüder mit dem Schiff unterwegs und erkunden das aus vielen kleinen, verstreuten und enorm abwechslungsreichen Inseln bestehende Reich Konektania, das sie wieder zusammenführen wollen. Das Gameplay besteht hauptsächlich aus rundenbasierten Kämpfen, in denen Mario und Luigi gemeinsam mächtige Kombo-Attacken einsetzen. Zwischendurch gibt es aber auch Jump&Run-Passagen und kleine Rätsel sowie Wiedersehen mit anderen Charakteren aus dem Mario-Universum.