Am 10. Juni, also an diesem Freitag, erscheint für die Nintendo Switch das neue Mario Strikers: Battle League Football. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99€. Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch das Arcade-Fußballspiel im Moment jedoch zehn Euro günstiger sichern. Und nicht nur das: Ihr bekommt sogar noch ein Poster zum Spiel im Format A3 als Zugabe obendrauf. Hier gehts’s zum Deal:

Die Aktion soll noch bis zum 9. Juni laufen, sofern das Angebot nicht schon vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Was ist Mario Strikers: Battle League Football?

Fun-Fußball mit Mario-Figuren: Mario Strikers: Battle League Football ist der dritte Teil der Reihe, die ihren Anfang mit Mario Smash Football auf dem Gamecube nahm. Es handelt sich um ein Arcade-Fußballspiel, in dem Figuren aus dem Mario-Universum in Fünfer-Teams (Vier + Torwart) gegeneinander antreten. Um eine auch nur halbwegs realistische Sportsimulation geht es dabei natürlich nicht. Stattdessen setzen wir effektvoll inszenierte Spezialschüsse, aggressive Tacklings und allerhand nützliche Items ein, um den Sieg zu erringen.

Hyper Strikes & Multiplayer: Neu im Vergleich zu den Vorgängern sind die Hyper Strikes. Sammelt ihr eine goldene Kugel auf dem Feld auf, könnt ihr einen dieser besonders starken Schüsse einsetzen, die buchstäblich einen Wirbelsturm entfesseln können und gleich doppelt zählen, falls ihr trefft. Ebenfalls neu ist, dass nun bis zu acht Spieler*innen (also vier pro Team) gemeinsam an einer Konsole spielen können. Im Online-Multiplayer soll es einen Club-Modus geben, in dem sich bis zu 20 Spieler*innen zusammenschließen und gemeinsam in der Rangliste aufsteigen können.