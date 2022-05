Mario Strikers: Battle League Football - Trailer gibt einen Überblick zum Switch-Exclusive

12.05.2022 16:52 Uhr

Nintendo hat Anfang des Jahres angekündigt, dass Mario Strikers auf der Switch zurückkehren wird.

In dem Fußballspiel könnt ihr euch zwischen zehn unterschiedlichen Figuren aus dem Mario-Universum entscheiden. Dazu gehören neben Mario noch unter anderem Bowser, Yoshi und Donkey. Neu als Kapitäne sind Toad und Rosalina. Wie der Trailer zeigt, liegt der Fokus vor allem auf den Online-Modi. Hier schließt ihr euch einer Liga an und kämpft mit bis zu 20 Mitspieler*innen um den Rang in der eigenen Division. Je nach Rang gibt es bessere Belohnungen, um weitere Stadion und Ausrüstungsteile freizuschalten.

Mario Strikers: Battle League Football erscheint am 10. Juni für die Nintendo Switch.