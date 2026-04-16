Mario, Zelda, Pokémon: MediaMarkt haut große Switch- & Switch 2-Spiele jetzt zum Top-Preis raus!

Der neue MediaMarkt-Sale ist die Gelegenheit, um große Nintendo-Spiele für Switch & Switch 2 günstig abzustauben!

MediaMarkt hat einen neuen Sale gestartet, durch den ihr euch jetzt 20 Prozent Extra-Rabatt auf ohnehin schon reduzierte Spiele für Switch und Switch 2 sichern könnt. Dabei handelt es sich größtenteils um die ganz großen Nintendo-Exklusivhits, von Mario Kart World über Pokémon-Legenden Z-A und Metroid Prime 4 bis hin zu Zelda-Spielen. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion findet ihr hier:

Den vollen Rabatt bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr euch vorher bei myMediaMarkt anmeldet. Falls ihr dort noch nicht registriert seid, könnt ihr das schnell und kostenlos online nachholen und bekommt dafür weitere Vorteile wie ein verlängertes Rückgaberecht. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Der Sale mit den Switch-Spielen läuft offiziell noch bis zum 30. April. Wie immer kann es aber natürlich passieren, dass einzelne Angebote schon früher ausverkauft sind oder sich Preise im Laufe der Aktion ändern.

Diese Switch- & Switch 2-Hits könnt ihr jetzt günstig abstauben!

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Autoplay

Für die erste Switch ist leider nicht allzu viel im Sale dabei. Wer nur die alte Konsole hat, bekommt lediglich Super Mario Party Jamboree und Metroid Prime 4 günstiger. Dafür sind für die Switch 2 fast alle großen Nintendo-Spiele dabei, die im letzten Jahr erschienen sind (leider mit Ausnahme von Donkey Kong Bananza). Mit Mario Tennis Fever könnt ihr sogar das erste große Mario-Spiel aus 2026 günstiger abstauben.

Hier haben wir euch eine Liste mit den zehn wichtigsten Sonderangeboten zusammengestellt, die Rabattangaben beziehen sich dabei stets auf den von MediaMarkt angegebenen UVP und beinhalten bereits den Extra-Rabatt für myMediaMarkt-Kunden: