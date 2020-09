Marvel's Avengers: Bisher größter Patch soll 'hunderte' Bugs fixen

Patches stehen bei Videospielen mittlerweile an der Tagesordnung. Nachdem Marvel's Avengers mit einem 18 GB großen Day One-Patch um die Ecke kam, soll nun der "bisher größte" reguläre Patch kommen. Das kündigte der Publisher Square Enix in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website an.

Patch 1.3.0 wird bereits "rigoros" getestet

In dem Marvel's Avengers War Table Weekly Blog teilt Square Enix Neuigkeiten zum Action-Adventure mit. Im Blogbeitrag vom 10. September ging es unter anderem um Updates zu Missionen, HARM Challenges und Tipps zu Modifikatoren.

Der bisher größte Patch: Darüber hinaus wurde auch die Arbeit am Patch 1.3.0 erwähnt, der der bisher größte Patch werden soll. Dieser soll in Marvel's Avengers "hunderte kleine Probleme" beheben, die die "Quality of Life" betreffen. Ein Erscheinungstermin wurde zwar nicht genannt, aber der Patch wird bereits getestet.

Patch Notes zu V 1.2.5

Bereits vergangene Woche wurde durch den Konsolen-Patch 1.2.5 unter anderem das Problem mit den nicht endenden Ladebildschirmen behob:

Resolved an infrequent bug where players are unable to progress with the campaign due to an infinite loading screen.

This patch does not resolve the fix for those who have already encountered it - bad save states will be resolved in V1.3.0.

Addressed majority of instances of a partially loaded Helicarrier which resulted in characters infinitely falling out of world when trying to access the Avengers Initiative.

There are rare instances where this could happen still, but the patch ensures that loading back into the main menu and then returning to the Avengers Initiative will resolve it. We are still working to eliminate this bug entirely.

Campaign Mission reward outfits will no longer disappear from Cosmetics Inventory UI. This presented as costumes that were previously unlocked through campaign progress - such as the Stark Tech outfits - reverting to a locked state.

We prevented this from happening in V1.2.5, but the patch does not return outfits for those who have already encountered it - bad save states will be resolved In V1.3.0.

[Updated for Clarity] Marketplace and Challenge Card outfits should no longer temporarily appear locked if you lose connectivity while in the game. We are still investigating locked Pattern and Vendor outfits.

Updated Community Challenge UI that now reflects current community progress.

Backup Save UI improvements

Load time optimizations

Xbox Only: Achievements should now unlock and increment properly. We are still investigating if all Achievements will be granted retroactively - our current theory is that story-based will, but challenge-based will not.

Nach mehreren Beta-Wochenenden erschien Marvel's Avengers für alle am 4. September auf PS4, Xbox One und dem PC. Next Gen-Fassungen sollen folgen. Wie sich das Superhelden-Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix in der Praxis schlägt, erfahrt ihr in unserem Test:

83 5 Mehr zum Thema Marvel’s Avengers im Test - Heldenhafte Kampagne mit Multiplayer-Grind

Was für Bugs und Probleme stören euch in Marvel's Avengers, die dringend durch den Patch behoben werden müssen?