PS4 only: Sony verweigert euch PS5-Version einiger Spiele auf PS Now

Kostenlose Next-Gen-Upgrades gehören momentan eigentlich zum guten Ton. Eine ganze Reihe großer Spiele bietet euch diese Möglichkeit. Wir haben sogar eine übersichtliche Liste mit allen Gratis-PS5-Updates für euch. So könnt ihr mit euren alten Spielständen die Vorteile der Next-Gen-Konsolen nutzen.

Keine Next-Gen-Versionen auf PS Now: Das Portal Push Square hat jetzt allerdings herausgefunden, dass Sony euch auf PS Now diese kostenlosen Upgrades für einige Spiele verweigert. Konkret werden Borderlands 3 und Marvel's Avengers genannt. Spielt ihr über den Abo-Service, könnt ihr auch auf der PS5 nur die PS4-Versionen spielen. Für die Updates müsst ihr die Titel besitzen.

Keine PS5-Versionen über PS Now

Sony hat die fehlenden PS5-Versionen von Borderlands 3 und Marvel's Avengers bereits bestätigt. Es handelt sich also nicht um ein Versehen. Leider nennt das Unternehmen keinen konkreten Grund. GamePro hat daraufhin bei Sony nachgefragt.

Vermutlich werden PS5-Spiele vorerst komplett bei PS Now außen vorgelassen und erst zu einem späteren Zeitpunkt integriert. Warum? Vielleicht liegt es an der Infrastruktur. Die größeren Dateien könnten dem Service Schwierigkeiten bereiten.

PS Now wirkt unausgereift: Klar ist, dass auch diese Geschichte wieder kein gutes Licht auf den Abo-Service wirft. Im Gegensatz zu Microsofts Game Pass wirkt PS Now wie ein Amateur-Produkt. Es gibt keine Next-Gen-Spiele, es kommt immer wieder zu Verbindungsproblemen und die Spielauswahl hat keine Konstanz. Wenn Sony PS Now zu einem echten Konkurrenten für Game Pass und Co. entwickeln möchte, müssen sie das Produkt komplett überarbeiten.

Hier erfahrt ihr, wie eure PS4-Spiele auf der Playstation 5 laufen:

Die Thematik erinnert an Final Fantasy 7 Remake. Im März bekamt ihr das Rollenspiel über PS Plus als Abonnenten geschenkt. Das kostenlose Upgrade auf die PS5-Version wird allerdings mit der PS Plus-Version nicht möglich sein.

God of War und Co. als Vorbild

Playstation 4-Spiele profitieren auch ohne Upgrade von der besseren Hardware der PS5. In der Regel sollten sich die Ladezeiten verkürzen und Framerates stabilisieren. Ein echtes Next-Gen-Update kann aber einen großen Unterschied machen. Das sehen wir an Beispielen wie God of War. Auf der PS5 könnt ihr den Klassiker jetzt mit 60 fps und in 4K (Checkerboard) spielen. Auf der alten Hardware wäre das niemals möglich gewesen.

Was haltet ihr von Sonys Vorgehen?