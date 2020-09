Marvel’s Avengers im Test - Heldenhafter als erwartet

Um Marvel's Avengers gab es lange Zeit etwas Verwirrung: Was für eine Art Spiel soll Crystal Dynamics' Superheldenprojekt denn nun werden? Wie wird das Koop-Gameplay funktionieren? Und ergibt ein Loot-System für die Avengers überhaupt Sinn? Ein paar dieser Fragen haben die zurückliegenden Beta-Wochenenden schon beantwortet. Das ganze Bild gibt es jetzt aber mit der Vollversion, die Besitzer der Deluxe-Edition bereits seit dem 1. September spielen können.

Dieser Test ist noch in Arbeit

Da in Marvel's Avengers jede Menge Inhalt steckt, wir euch aber trotzdem eine Einschätzung geben wollen, konzentriert sich unser Test zunächst nur auf die Singleplayer-Kampagne. Im Laufe der nächsten Woche folgt dann unser vollständiges Fazit, das auch den Multiplayer-Modus abdeckt. Dort erfahrt ihr dann auch unsere Meinung zum langfristigen Spielspaß von Loot, Upgrades, Herausforderungen und mehr.

Im Grunde besteht Marvel's Avengers aus zwei recht unterschiedlichen Bestandteilen: einer klassischen Singleplayer-Kampagne, die komplett storybasiert ist, und einem Multiplayer-Part, der an Games as a Service-Titel wie Destiny oder Anthem erinnert. In diesem Test werden wir beide Elemente gesondert besprechen - einfach, weil sie derart verschieden sind.

Was interessiert dich an Marvel's Avengers?

Die Kampagne (Singleplayer)

Avengers-Initiative (Multiplayer) - folgt noch

Alles zur Kampagne: Mehr Story als gedacht

Dass Marvel's Avengers auch über einen reinen Singleplayer-Part verfügen wird, war zwar bekannt, dennoch ist es überraschend, wie umfangreich und aufwändig die Geschichte tatsächlich inszeniert ist. Mit knapp 15 Stunden Spielzeit wird uns eine vollwertige Kampagne geboten, die ebenso auch für sich allein hätte stehen können. Sie ist sehr viel mehr als nur eine kurze Einführung in die Geschichte oder grobe Überleitung in den Online-Modus.

In den 16 großen Story-Missionen werden uns nicht nur nach und nach die sechs spielbaren Helden vorgestellt. Wir erfahren vor allem mehr über Bösewicht M.O.D.O.K. (Abkürzung für "Mental Organism Designed Only to Kill") sowie seine technikaffinen Faschisten von A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), aber eben auch über die vielen Konflikte, die innerhalb der Avengers-Gruppe brodeln. Mehr als um das bloße Niederringen der Superschurken geht es in Marvel's Avengers nämlich um die Wiedervereinigung von Iron Man, Hulk und Co.

Achtung: Bugs und Glitches!

Schon die Beta von Marvel's Avengers litt unter technischen Unsauberkeiten. Leider hat sich daran in der Launch-Version nichts geändert. Sowohl das Gameplay als auch die Zwischensequenzen stecken voller Probleme wie Framerate-Einbrüchen, Clipping-Fehlern, Texturen, die nicht laden und sogar unsichtbaren Charaktermodellen. Sollten sich diese gravierenden Fehler auch im Multiplayer regelmäßig bemerkbar machen, werden wir von der finalen Wertung entsprechend Punkte abziehen.

Wiedervereinigung deshalb, weil wir am dunkelsten Punkt in der Geschichte der Avengers einsteigen. Während des A-Days, einer Art Feiertag im Sinne der Superhelden, soll der Bevölkerung von San Francisco eine neue wissenschaftliche Errungenschaft vorgestellt werden. Plötzlich wird die Stadt aber angegriffen und die Avengers schaffen es nicht, das Schlimmste zu verhindern.

Der berühmte Helicarrier der Heldentruppe stürzt ab und reißt viele Menschen, unter anderem auch Captain America selbst, in den Tod. Dabei wird der von einem Terrigen-Kristall befeuerte Hauptreaktor des Schiffs zerstört, und Terrigen-Nebel freigesetzt - eine Substanz, die aus bestimmten Menschen "Inhumans" genannte Mutanten macht.

Nach diesem Ereignis kippt die öffentliche Meinung und den Avengers wird die Schuld an den Geschehnissen gegeben. Das Team zerfällt, zerstreitet sich und taucht letztlich unter. In den fünf Jahren danach drängt sich die bereits erwähnte Organisation AIM in den Vordergrund, die den Hass auf die Avengers nur noch weiter schürt und zudem die Inhumans unterdrückt. An diesem Punkt tritt Kamala Kahn auf den Plan.

Liebenswerte Heldentruppe

Auch wenn sich die Story von Marvel's Avengers tatsächlich, naja, um alle Avengers dreht, bekommen wir mit Kamala Kahn dennoch eine richtige Protagonistin und Identifikationsfigur zur Seite gestellt. Die Teenagerin ist nicht nur ein gigantischer Fan von Captain America und Co., als betroffene Inhuman erlangt sie auch selbst Superheldenkräfte. Jetzt liegt es an ihr und ihren gummiartigen Extremitäten, die Mitglieder der Avengers ausfindig zu machen und davon zu überzeugen, wieder gemeinsam für die gute Sache zu kämpfen.

Kamala führt sehr gut durch die Geschichte, da sie als Außenseiterin (und Fangirl) leicht die Perspektive des Spielers bieten kann. Sie findet zu jedem Avenger ihre eigene Chemie und es fällt leicht, sie ins Herz zu schließen. Aber auch der Rest der Truppe und sogar die Antagonisten sind allesamt interessant in Szene gesetzt und ich war bis zum Schluss in die Geschichte investiert und wollte genau wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht.

Die Entwickler von Crystal Dynamics nehmen sich Zeit für die Kampagne und geben uns Gelegenheit, jeden Helden in einer Reihe eigener Missionen kennenzulernen. Der Fokus bleibt aber bis zum Schluss auf Kamala und ihrer Erkenntnis, was es bedeutet, eine Inhuman zu sein und das Gefühl zu haben, dazuzugehören. Die Kampagne von Marvel's Avengers ist überraschend menschlich und auch wenn es über die Spielzeit verteilt natürlich viele große Action-Spektakel gibt, finden sich ebenso oft ruhige und auch rührende Momente.

Gute Missionen vs. schlechte Missionen

Wenn es um das Gameplay der Kampagne geht, trifft Marvel's Avengers aber nicht immer den richtigen Ton. Die verschiedenen Story-Missionen bestehen nämlich entweder aus gesonderten Kampagnenmissionen, die es so im Multiplayer-Part gar nicht gibt, und den Warzone-Aufträgen, die wir bereits aus der Beta kennen. Der qualitative Unterschied zwischen diesen Teilen der Kampagne ist spürbar und leider gar nicht mal so klein.

Die reinen Story-Missionen bieten lineare Levelabschnitte, die allein für die Kampagne und deren Dramaturgie gebaut sind. Am ehesten erinnert Marvel's Avengers hier noch an große Action-Adventures wie Uncharted 4 oder eben die jüngeren Tomb Raider-Teile. Hier ist die Handschrift von Entwickler Crystal Dynamics am deutlichsten zu erkennen. Das Gameplay wechselt von Erkundung zu Platforming, von beiläufigen Unterhaltungen zu kleineren Kämpfen und von Zwischensequenzen zu Bossbegegnungen.

Die Kampagne bietet in diesen Momenten jede Menge Abwechslung und wirkt oft wie ein eigenständiges Spiel, dass dem Rest von Marvel's Avengers beiliegt. Ist aber eine Warzone-Mission an der Reihe, ändert sich die Richtung schlagartig. Hier bekommen wir dann einen Vorgeschmack auf den Multiplayer-Part, der zu einem Großteil nur aus Kämpfen besteht. Die Geschichte wird kaum vorangebracht und es geht lediglich darum, das primäre Missionsziel abzuschließen und nebenher die relativ gleichförmige Roboter-Armee von AIM abzuwehren.

Kampfsystem mit Action-Einheitsbrei

Und leider sind es gerade die Kämpfe in Marvel's Avengers, in denen dem Spiel am schnellsten die Luft ausgeht. Der Eindruck aus der Beta bestätigt sich auch im fertigen Spiel. Obwohl jeder der sechs Helden über zehn verschiedene Talentbäume verfügt, die teilweise auch neue Attacken freischalten, ufern die allermeisten Gefechte in eintönige Nahkampfkombo-Happenings aus. Die Takedowns, die benommene Gegner eindrucksvoll ausschalten können, sind zwar hübsch anzusehen, wiederholen sich aber viel zu oft.

Dass sich die Kämpfe im Spiel fast immer gleich anfühlen, wird auch durch die sechs spielbaren Helden selbst unterstrichen. Trotz ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten spielt sich Black Widow beispielsweise nicht viel anders als Hulk. Auf leichte Angriffskombos folgt hier und da eine schwere Attacke, wenn Schilde gebrochen werden müssen, und sogar beim Fernkampf ist zwischen Thors Hammerwurf oder Kamalas Gummifaust kein allzu großer Unterschied spürbar.

Ein Funken von Einzigartigkeit kommt allein durch die Fortbewegung der Helden ins Spiel. Während Iron Man und Thor durch die Lüfte fliegen, können sich Kamala und Black Widow durch die Gegend schwingen. Sobald es aber zum Kampf kommt, spielt das nur noch eine untergeordnete Rolle und im hektischen Action-Chaos wird größtenteils blind auf die Gegnermengen eingedroschen.

Spezialfähigkeiten wie der Laser-aus-der-Brust-Strahl von Iron Man sind zwar auch individuell, aber lange Cooldown-Zeiten führen dazu, dass die Standardangriffe den Unterschied machen. In den Kampagnenmissionen sind die Kämpfe aber nur ein Element von vielen, und da fällt es leichter, fehlende Abwechslung in Kauf zu nehmen. Im Rest des Spiels kommt hingegen schnell die Frage auf, wie langfristig die actionreichen, allerdings doch recht eintönigen Kämpfe vor allem im Multiplayer wirklich motivieren können.

Looten, Leveln und mehr

In Sachen Charakterfortschritt bietet die Kampagne bereits alles, was auch den Kern der Multiplayer-Missionen ausmacht. Neben den klassischen Leveln, die die Helden durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erreichen und damit Fähigkeitspunkte für die Talentbäume freischalten, gibt es die viel wichtigere Kraftstufe. Vergleichbar mit dem Gear Score von The Division 2 steigern wir den allgemeinen Ausrüstungswert durch das Finden und Anlegen neuer Loot-Gegenstände.

Wirklich entscheidend sind diese Mechaniken für die Kampagne aber kaum. Der Loot mit der höchsten Stufe wird angelegt, der Rest zugunsten von Ressourcen verschrottet und wenn genug davon da sind, wird die Ausrüstung eben aufgewertet. Da wir die Helden im Verlauf der Story aber ohnehin ständig wechseln und die Missionen im Schwierigkeitsgrad eher sanft ansteigen, können diese Punkte weitestgehend ignoriert werden.

Die Probleme dahinter werden im Multiplayer-Part allerdings schnell deutlich. Mehr dazu erfahrt ihr dann aber in unserer separaten Einschätzung, die mehr auf die Games as a Service-Mechaniken eingeht und Marvel's Avengers auf den langfristigen Spielspaß hin untersucht.