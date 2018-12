Marvel's Daredevil - Nach dem Serien-Aus: Marvel hat wohl eigene Pläne mit dem Helden

Das plötzliche Serien-Aus der eigentlich viel gelobten und erfolgreichen Marvel-Serie Daredevil auf Netflix hat nicht nur die Fans völlig überraschend getroffen, auch die Serien-Macher selbst zeigen sich noch Tage danach geschockt von der Entscheidung des Senders.

Im Interview mit dem US-Magazin io9 sprach nun Daredevil-Mitautorin Tamara Becher-Wilkinson über die schockierende Nachricht und verriet, dass selbst Showrunner Erik Oleson von der Entscheidung überrascht wurde.

Sometimes a gig is just a paycheck. When we’re lucky, it’s so much more.



There was something magical about working on #Daredevil Season 3.



We all felt it. — Erik Oleson (@erikoleson) November 30, 2018

Das Team hinter der Produktion haben sich gerade erst über die zahlreichen guten Kritiken zur neuen 3. Staffel gefreut, die vor wenigen Wochen auf dem Streaming-Dienst an den Start ging. Nicht bestätigten Quellen nach soll die Serie unter den Top 5 der derzeit gefragtesten Netflix-Serien sein.

So traf das Serien-Aus nicht nur Tamara Becher-Wilkinson besonders hart, die im Interview offen zu gab:

" I thought it was too big to fail. "

Damit bezieht sie sich auf den gebräuchlichen Ausdruck, der während der Finanzkrise entstand und Banken beschreibt, die zu groß und wichtig sind, um "zu fallen" und Bankrott zu gehen.

Man, so weird to be in the Daredevil writers room today, getting the news that we're cancelled. On the walls were an entire season 4 laid out - and it was so f***g cool. So many moments we wanted the fans to see... Sigh, this business. — Sam Ernst (@havensam) November 30, 2018

Kam das Serien-Aus von Marvel selbst - statt von Netflix?

Inzwischen kursieren neue Gerüchte (via Collider-Reporter Steven Weintraub), dass angeblich nicht Netflix das Serien-Aus beschlossen habe, sondern Marvel selbst. Bestätigt ist das bisher noch nicht, und vielleicht werden wir auch die genauen Hintergründe für die Entscheidung nie erfahren.

more info I've been sitting on. Since i can't second source this I'll post this as a "rumor" for now. @Daredevil wasn't a @netflix cancellation. @Marvel did it.



I loved season 3 and was all in for a season 4. Disappointing it won't happen. pic.twitter.com/7Y6AmCEWq6 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 5, 2018

Dennoch spricht einiges für diese These: Zum einen war die Serie mehr als erfolgreich und aus Sicht von Netflix gab es keinen ersichtlichen Grund, die Serie so plötzlich einzustellen.

Darüber hinaus bringt Disney gerade seinen eigenen Streaming-Dienst Disney+ voran und hat schon im Vorfeld laufende Verträge mit anderen Anbietern aufgekündigt, die bisher Disney-, Marvel- und/oder Star Wars-Produktionen im Angebot hatten, um sie künftig selbst auf Disney+ ihren Kunden zur Verfügung zu stellen.

Dafür spricht auch das offizielle Statement von Marvel bezüglich dem Serien-Aus von Daredevil auf Netflix. So wird darin den Fans ein Wiedersehen mit dem Marvel-Helden für die Zukunft versprochen - in welcher Form auf immer:

"Marvel ist extrem dankbar für das große Publikum, das Marvel's Daredevil liebte. Wir freuen uns auf weitere Abenteuer mit dem Mann ohne Angst in der Zukunft."

So ist durchaus denkbar, dass die Daredevil-Serie in ähnlicher Form künftig auf Disney+ fortgesetzt wird - vielleicht sogar mit dem gleichen Team und der selben Besetzung. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Zukunft von Daredevil entwickeln wird.