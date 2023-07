'Maximal nutzlos': Diablo 4-Spieler durchpflügt über 1200 Keller und zieht enttäuschtes Fazit

Die Keller in Diablo 4 versprechen Items und Erfahrung. Zum Farmen taugen sie aber offenbar nur bedingt.

Eine der zahlreichen Nebenaktivitäten in Diablo 4 sind die Keller. Diese Mini-Dungeons bestehen oft nur aus einem Raum, locken aber mit Items, Erfahrungspunkten und Gold. 127 dieser Keller gibt es im Action-RPG, die Gewölbe lassen sich allerdings immer wieder spielen.

Reddit-Nutzer MrFrodoBeggins wollte offenbar die Attraktivität der Keller testen und hat dafür ein ungewöhnliches Experiment gestartet. In knapp drei Tagen spielte er dafür insgesamt 1270 Keller – jeden also 10 Mal – und hielt anschließend detailliert fest, was dabei rumgesprungen ist.

Den entsprechenden Thread könnt ihr hier nachlesen:

Viel Erfahrung, wenig Items

Das Ergebnis des dreitägigen Keller-Runs:

ungefähr 80 Mio. Gold

82.693.064 Erfahrung

13 Uniques

200 legendäre Items

3 Butcher

21 Goblins

Außerdem erwähnt er, dass er in dieser Zeit lediglich 2 Bugs hatte. Auch wenn sich die oben aufgelistete Statistik üppig liest, zieht MrBeggins nach seiner Keller-Tour ein ziemlich enttäuschtes Fazit. Laut ihm seien die Keller mit Zombies die einzig attraktiven, da dort deutlich mehr Gegner als in anderen vorkommen und es mehr Objekte einzusacken gebe als in anderen Kellern.

Generell geht er mit den Kellern hart ins Gericht:

"Im Moment denke ich, dass Keller eine maximal nutzlose Aktivität sind, die das Sammeln von Erfahrung, das Farmen von Ressourcen, das Farmen von legendären und einzigartigen Gegenständen und tatsächlich jede Währung verlangsamt."

Zum Farmen taugen die Keller also offenbar wenig bis gar nicht – besonders dann, wenn man es auf legendäre Items oder Uniques abgesehen hat. Laut des Users sind vor allem die Ladebildschirme vor und nach Kellern ein ziemliches und langwieriges Ärgernis.

Wie findet ihr die Keller in Diablo 4?