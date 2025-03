Kein Scherz - McDonald's bietet McRib-Duschgel an, aber nur für einen ganz bestimmten Tag

Kein Spaß, dieses Duschgel gibt es bald wirklich.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: den McRib. Und bald könnt ihr den Schweinefleisch-Burger von McDonald's auch auf der Haut tragen und euer Umfeld mit einer Duftwolke aus Zwiebeln und BBQ beglücken – dank eines limitierten Duschgels der Sorte "McRib".

McRib Duschgel von McDonald's ab 1. April 2025 erhältlich (wirklich)

Glaubt ihr nicht? Ist aber wahr. Der Fast Food-Riese erlaubt sich wie schon 2024 und 2023 einen Aprilscherz und bietet ein Duschgel mit einer besonderen Duftrichtung an.

Das McRib Duschgel wird ab dem 1. April 2025 bei McDonald's erhältlich sein, ist aber streng limitiert. Das Duschgel wird voraussichtlich nur am 1. April in den Filialen der Fastfoodkette verfügbar sein.

Aus der Mc Donalds App: Bald gibt es wieder ein besonderes Duschgel. Diesmal in der Duftrichtung McRib.

Wie bekomme ich das McRib-Duschgel? Nicht direkt an der Ladentheke. Ihr müsst euch bei der offiziellen McDonald's App registrieren und dort Punkte sammeln, indem ihr Produkte kauft. Das Burger-Duschgel ist für 400 Punkte erhältlich.

Im Jahr 2023 bot McDonald's zum 1. April spezielles McFlurry-Duschgel an. Und im vergangenen Jahr konnten sich Kund*innen mit Ketchup-Duschgel einseifen, wenn sie eines ergattert haben. Die McRib-Variante setzt hier aber noch einmal einen drauf. Laut Produktbeschreibung hat das Duschgel einen schönen rauchigen McRib-Duft.

Kurios: Das McRib-Duschgel wird bereits von diversen Verkäufer*innen auf Kleinanzeigen angeboten, obwohl das Produkt noch gar nicht erhältlich ist. Die Vermutung dahinter: Mitarbeitende könnten das limitierte Waschgel gestohlen haben und bieten es nun zum Verkauf an.

Neben dem McRib-Duschgel wird's ab 1. April außerdem spezielle McDonald's-Socken geben, falls ihr eure Füße nach einer wohlig duftenden BBQ-Dusche flauschig weich einpacken wollt...

Und nun fragen wir wie immer euch: Was ist eure Meinung zum McRib-Duschgel? Werdet ihr versuchen, eines davon in die Finger zu bekommen und vielleicht sogar damit unter die Dusche hüpfen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion