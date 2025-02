In einem McDonald's wurde entdeckt, dass ein Fahrradspiel auf einer gecrackten PS2 lief, die abgestürzt ist

In diesem McDonald's wurde offenbar eine Jailbreak-PS2 mit HD Loader benutzt (Bild: reddit.com/user/redblueek/).

Es ist immer wieder kurios und oft auch witzig, an öffentlichen Orten auf abgestürzte Rechner zu stoßen. Schließlich kann es schon mal vorkommen, dass Windows versagt und die Anzeigetafel dann plötzlich nur noch einen Bluescreen statt des Fahrplans anzeigt. Aber dass es sich bei dem im Hintergrund laufenden Gerät um eine PS2 handelt, die dann auch noch mit einem berühmt-berüchtigten Programm läuft, das eigentlich nicht legal ist, gehört dann doch zu den eher überraschenden Entdeckungen.

In einem polnischen McDonald's lief offenbar ein Fahrradspiel auf einer gecrackten PS2, die abgeschmiert ist

Darum geht's: Reddit-User redblueek kommentiert sein Bild nur mit einem lapidaren "Etwas, das ich bei McDonald's gefunden habe". Besagtes Bild sagt dann auch mehr als tausend Worte – zumindest, wenn man weiß, womit man es hier zu tun hat. Alle anderen verstehen erst einmal nur Bahnhof. Aber dafür gibt es ja uns.

Was ist da zu sehen? Laut einem Kommentar des Post-Urhebers gibt es in vielen polnischen McDonald's-Filialen einen sogenannten "Gym and Fun"-Bereich. Darin befindet sich beispielsweise ein kleiner Hindernisparcours und eine Art Spielautomat, bei dem zwei Personen gegeneinander in einer Art Fahrradspiel gegeneinander antreten können.

In diesem YouTube-Video könnt ihr das Spiel ab Minute 2:10 kurz in Aktion sehen, ignoriert einfach den Rest.

Dabei dienen zwei Fahrräder als Controller: Ihr müsst strampeln, um Gas zu geben und könnt mit dem Lenker eben lenken. Laut einem anderen Kommentar soll es sich dabei um das Spiel ATV Offroad Fury 2 für die PS2 handeln und genau da könnten auch schon die ersten internen Alarmglocken schrillen.

McDonald's setzt offenbar auf Jailbreak-PS2s: Aus irgendeinem Grund muss die PS2, die normalerweise in dieser bestimmten Filiale im Hintergrund läuft, abgeschmiert sein. Jetzt offenbart sich auf besonders (un)schöne Art und Weise, dass die Konsole offensichtlich nicht mit dem Original-Titel bestückt war, sondern dass alles über den HD Loader lief.

Was ist der HD Loader? Dabei handelt es sich um eine mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommene Software, die es ermöglicht hat, PS2-Spiele auf einer externen USB-Festplatte zu speichern und von der auch wieder abzuspielen. Ihr konntet so also haufenweise (auch illegal erstellte) Kopien direkt von der Festplatte zocken.

Das hat Sony natürlich überhaupt nicht gefallen und das Ganze ist dementsprechend auch nur in absoluten Ausnahmefällen legal, wenn überhaupt. Wir raten selbstverständlich dazu, die Finger davon zu lassen. Die HD Loader-Mod wird von Sony nicht unterstützt und der Hardware-Hersteller hat 2006 auch einen Hersteller dieser Mod-Chips für die PS2 mit HD Loader-Installation verklagt.

Ist euch schon einmal etwas ähnlich Kurioses untergekommen?