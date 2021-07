Bei MediaMarkt läuft bis 9 Uhr am 2. August der Tag der Freundschaft, bei dem ihr zwei 4K-Fernseher von Marken wie Samsung, LG und Philips zum Preis von einem bekommt. In manchen Fällen ist der Einzelpreis der Geräte von MediaMarkt zwar etwas hoch angesetzt, aber trotzdem könnt ihr viele der 4K-TVs sehr günstig bekommen, sofern ihr euch die Kosten teilen könnt. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Die gesamten Angebote der Aktion findet ihr hier:

Tag der Freundschaft: 2 für 1 mit 4K-Fernsehern bei MediaMarkt

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr den betreffenden Fernseher in den Warenkorb legen und dort dann die Menge auf 2 erhöhen, sofern dies nicht automatisch geschieht. Ansonsten kann es passieren, dass ihr nur einen einzelnen Fernseher zum Normalpreis kauft.

2 x LG UP8000 mit 55 Zoll für 729 Euro

Den LG UP8000 mit 55 Zoll bekommt ihr zweimal für 729 Euro, also für 364,50 Euro pro Fernseher. Laut Vergleichsplattformen liegt der momentan günstigste Preis für das Modell bei 562 Euro plus Versand, der günstigste Preis aller Zeiten liegt bei 499 Euro. Obwohl der Einzelpreis bei MediaMarkt etwas hoch ist, könnt ihr mit dem 2-für-1-Angebot also kräftig sparen.

2 x LG UP8000 (4K, 55 Zoll) für 729€ bei MediaMarkt

Der LG UP8000 gehört zu den günstigeren 4k-Fernsehern von LG aus 2021. Er verfügt über guten App-Support und ein komfortables Betriebssystem. Dank seines Input Lags von rund 10 ms ist er zudem gut fürs Gaming geeignet. HDMI 2.1 oder ein 120-Hz-Panel besitzt er aber nicht. Der Kontrast ist durch das IPS-Panel etwas niedrig, dafür ist aber auch die Blickwinkelabhängigkeit gering.

2 x Samsung AU7179 mit 55 Zoll für 729 Euro

Auch den Samsung AU7179 mit 55 Zoll bekommt ihr zweimal für 729 Euro und somit für 364,50 Euro pro Fernseher. Der momentan günstigste Preis liegt laut Vergleichsplattformen bei 529 Euro inklusive Versand. Während viele andere 4K-Fernseher der Aktion kostenfrei geliefert werden, kommen in diesem Fall auch bei MediaMarkt noch 29,90 Euro Versandkosten hinzu.

2 x Samsung AU7179 (4K, 55 Zoll) für 729 Euro bei MediaMarkt

Der Samsung AU7179 bietet hinsichtlich Betriebssystem und App-Support ähnliche Leistungen wie der LG UP8000, auch der Input Lag fällt mit etwa 10 bis 11 ms niedrig aus. Der große Unterschied besteht darin, dass der Samsung AU7179 ein VA-Display nutzt und deshalb einen viel höheren Kontrast besitzt. Das fällt vor allem bei der Nutzung in dunklen Räumen auf. Andererseits ist die Blickwinkelabhängigkeit höher als beim LG-Modell.

2 x Samsung QLED Q90T mit 75 Zoll für 2.999€

Falls ihr sehr hohe Ansprüche sowohl an die Qualität als auch an die Größe eures Fernsehers habt, dann könnt ihr euch den Samsung QLED Q90T zweimal für 2.999 Euro holen, also für 1.499,50 Euro pro Fernseher. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell gerade nirgendwo für weniger als 2.000 Euro, der bisherige Bestpreis liegt bei 1.790 Euro.

2 x Samsung Q90T (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 2.999€ bei MediaMarkt

Der Samsung QLED Q90T ist ein High-End-Modell aus 2020. Er bietet nicht nur ein VA-Display mit hohem Kontrast, sondern auch eine QLED-Filterschicht zur besseren Farbdarstellung und Full Array Local Dimming. Die Bildqualität ist deshalb sehr hoch. Außerdem verfügt er nicht nur über einen niedrigen Input Lag, sondern auch über ein 120-Hz-Display und einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

Tag der Freundschaft: 2 für 1 mit 4K-Fernsehern bei MediaMarkt