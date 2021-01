Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn gibt es gerade die gut für die Nintendo Switch geeignete Micro-SD-Speicherkarte SanDisk Ultra im Sonderangebot. Für 200 GB zahlt ihr nur noch 22 Euro. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit momentan die günstigsten Anbieter. Die Lieferung ist kostenlos und sollte in der Regel innerhalb von drei Werktagen erfolgen. Hier findet ihr die Angebote:

SanDisk Ultra Speicherkarte 200 GB für 22€ bei MediaMarkt

Der Deal dürfte noch bis 9 Uhr morgens am 18. Januar dauern. Die Speicherkarte kann aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Was bietet die SanDisk Ultra Micro-SD?

Die SanDisk Ultra bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s, womit sie sehr gut für die Switch geeignet ist. Nintendos Hybridkonsole erfordert mindestens 60 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit hingegen ist eher langsam, hier ist die SanDisk Utra beispielsweise der SanDisk Extreme deutlich unterlegen. Für die Nutzung in der Switch ist das allerdings von geringer Bedeutung. Wichtig ist die Schreibgeschwindigkeit hingegen, wenn ihr 4K-Videos aufnehmen wollt.

Die 200 GB Speicher sind auf der Switch genug für eine Menge Spiele. Selbst bei aufwendigen AAA-Blockbustern reicht der Platz noch für eine ganze Reihe von Titeln. The Legend of Zelda: Breath of the Wild belegt beispielsweise circa 14 GB und würde somit rund 14 mal auf die Karte passen. Die Switch selbst verfügt übrigens nur über 32 GB Speicher.

Speicherwoche bei Saturn & MediaMarkt

Das Angebot ist ein Teil der Speicherwoche bei MediaMarkt und Saturn, die noch bis 9 Uhr morgens am 18. Januar läuft. Hier findet ihr auch noch diverse andere Speichermedien im Sonderangebot, vom USB-Stick bis zur SSD. Neben Deals, die die ganze Aktion hindurch laufen, gibt es auch tägliche Highlight-Angebote, die nur von 18 Uhr bis 9 Uhr morgens verfügbar sind. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Speicherwoche bei Saturn: Zu den Angeboten

Speicherwoche bei MediaMarkt: Zu den Angeboten