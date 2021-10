Bei MediaMarkt könnt ihr gerade das erst am 5. Oktober erschienene Smartphone Xiaomi 11 T mit 256 GB Speicher in einem günstigen Tarifangebot bekommen. Für 18 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat im O 2 -Netz zahlt ihr 24,99 Euro pro Monat, der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro. Das Angebot gilt noch bis zum Ende des Monats, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Wie günstig ist der Tarifdeal bei MediaMarkt?

Gesamtkosten des Deals: Bei einem monatlichen Grundpreis von 24,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 599,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro sowie Versandkosten von 3,95 Euro und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots in den ersten zwei Jahren liegen also bei 644,70 Euro. Der monatliche Grundpreis bleibt übrigens dauerhaft bei 24,99 Euro, eine nachträgliche Erhöhung gibt es nicht.

Ersparnis: Einzeln kostet das Xiaomi 11T mit 256 GB bei MediaMarkt 599,90 Euro. Günstiger gibt es das Smartphone laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Für vergleichbare Tarife müsst ihr selbst bei sehr günstigen Angeboten mit ungefähr 16 Euro im Monat rechnen, wobei der Grundpreis eventuell nach zwei Jahren erhöht wird. In den ersten zwei Jahren zahlt ihr also 384 Euro. Die Gesamtkosten beim Einzelkauf liegen damit bei 983,90 Euro, Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Die Ersparnis beträgt demnach wenigstens rund 340 Euro.

Was bietet das neue Xiaomi 11?

Das neue Xiaomi 11T verfügt über einen Octa-Core-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 3,0 GHz. Die Größe des Arbeitsspeichers beträgt 8 GB. Das Smartphone bietet ein hochwertiges AMOLED-Display mit einer Bildfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln bei einer Größe von 6,67 Zoll. Die Spitzenhelligkeit liegt bei stolzen 1.000 cd/m2, sodass es auch bei hellem Tageslicht noch gut lesbar sein sollte. Außerdem wird die 5G-Technologie unterstützt, das entsprechende Netz und den passenden Tarif natürlich vorausgesetzt.