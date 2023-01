65 Zoll 4K TV: Riesen QLED Smart-TV für unter 700€ im Mega-Angebot bei MediaMarkt

Den HISENSE 65A79GQ QLED TV gibt es aktuell sehr günstig bei MediaMarkt im Angebot. Während der UVP normalerweise 1099€ beträgt, könnt ihr ihn euch jetzt für sage und schreibe 649€ bei MediaMarkt schnappen. Damit spart ihr euch bei diesem Angebot insgesamt -40%!

Vom Gaming Paradies in 4K...

So macht zocken definitiv nochmal mehr Spaß: Dank der UHD (Ultra High Definition) Bildqualität des HISENSE 65A79GQ QLED TV könnt ihr haarscharfe Bilder genießen. Dadurch holt ihr euch die zauberhaften Landschaften, wie sie ab 10. Febuar 2023 in Hogwarts Legacy zu finden sein werden, direkt in euer Gaming Paradies nach Hause.

Das mag aber bestimmt auch an der gigantischen Größe des Smart-TVs liegen. Mit 65 Zoll kannst du das Besenfliegen durch die Welt von Harry Potter und co. bestimmt genießen und das ein oder andere Detail, während du in der Luft schwebst, bestaunen.

Berühmte Orte wie der verbotene Wald oder Hogsmeade werden dank Quantum Dot Color in präzisen Kontrasten und einer hohen Farbbilanz dargestellt werden. Das wichtigste ist jedoch der bereits integrierte Game Mode. Aber was kann der eigentlich? Durch die ALLM Funktion schaltet der Fernseher, nach erfolgreicher Verbindung mit der Spielekonsole, automatisch in den Game Modus. Dieser führt zu einer noch geringeren Latenz. Außerdem könnt ihr so auf lästiges Herumklicken mit der Fernbedienung verzichten und dürft euch voll und ganz auf das Spiel Geschehen konzentrieren.

... bis hin zum Binge-Erlebnis

Der HISENSE 65A79GQ QLED TV macht es möglich Gaming und Serien-Marathon in einem zu vereinen. Wenn ihr jetzt beim günstigen Angebot bei MediaMarkt zuschlagt, könnt ihr euren gigantischen Smart-TV sogar schon am Wochenende erhalten.

Damit wäre die nächste Folge der The Last of Us Serie am kommenden Montag abgesichert. Wer den Survival-Hit bereits gespielt hat und schon länger Fans des Franchises ist, mag ungefähr wissen, was in der nächsten Folge zu erwarten ist. Da die Serie aber in der Pilotenfolge am Montag gezeigt hat, dass es die emotionale Geschichte rund um Joel und Ellie mit bisher ungesehenen Perspektiven auffrischen möchte, könnt ihr euch daher eventuell auch auf kleine Überraschungen gefasst machen.

Aber seht doch hier mal in den frisch erschienenen Teaser zur nächsten Folge am 23. Januar 2023 rein:

1:08 The Last of Us - Neuer Teaser zeigt, was euch in den nächsten Folgen erwartet