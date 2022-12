Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Hogwarts Legacy ist das mit Spannung erwartete Action-RPG im Harry Potter-Universum. Der Titel wird von den Avalanche Studios entwickelt und soll am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch wurden kürzlich verschoben.

In einem neuen Gameplay Showcase haben die Entwickler*innen jetzt einige Aspekte des Spiels genauer vorgestellt, darunter auch die Fortbewegung in der offenen Welt. So könnt ihr natürlich Besen nutzen, um schnell von A nach B zu fliegen, es stehen aber auch geflügelte Tierwesen wie der Hippogreif zur Verfügung.