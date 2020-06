Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade den 49 Zoll großen LG SM8500 sowie den Sony XF9005 in den Größen 55 und 65 Zoll zu reduzierten Preisen. In beiden Fällen gibt es laut Vergleichsplattformen derzeit keinen günstigeren Anbieter. Den Sony-Deal gibt es nur noch heute, das LG- Angebot dürfte noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gültig sein. In diesem Artikel erklären wir kurz, was die TVs taugen. Wer gleich zu den Deals will, findet diese hier:

Sony XF9005 (4K, 55 oder 65 Zoll, 100/120 Hz, FALD) ab 649€ bei MediaMarkt

Was bietet der LG SM8500?

Beim LG SM8500 handelt es sich um eines der Mittelklassemodelle unter LGs UHD-Fernsehern aus 2019. Von den Einsteigermodellen der UM-Serie unterscheidet er sich in erster Linie durch sein 100/120-Hz-Panel, was der Darstellung schneller Bewegungen zugute kommt. Da zudem der Input lag mit 14 ms (60 Hz) bzw. 7 ms (120 Hz) sehr niedrig ausfällt, ist der LG SM8500 ein hervorragendes Gaming-TV.

Gespart wurde dafür bei der Bildhelligkeit, die kaum über 300 bis 400 cd/m2 hinauskommt und somit nicht weit über dem Niveau der Einsteigerklasse liegt. HDR kann somit kaum ausgenutzt werden. Auch der Kontrast fällt niedrig aus, was mit der Verwendung eines IPS-Panels zusammenhängt. Dafür verblassen die Farben bei schrägem Blickwinkel nicht so stark.

Mit dem Preis von 399 Euro war MediaMarkt zunächst mit großem Abstand der günstigste Anbieter für das Modell, mittlerweile ist Amazon aber mitgezogen und bietet den LG 49SM8500 ebenfalls für 399 Euro an. Bei allen anderen Händler liegt der Preis laut Idealo bei mindestens 549 Euro.

Was bietet der Sony XF9005?

Beim XF9005 handelt es sich um eines der High-End-Modelle von Sony, das qualitativ nur knapp unter dem Niveau von OLED-TVs liegt. Dass es trotzdem so günstig zu bekommen ist, dürfte daran liegen, dass es sich um ein schon etwas älteres Modell aus 2018 handelt. Der Bildqualität schadet das nicht. Mit einer Spitzenhelligkeit von fast 1.000 cd/m2 und Full Array Local Dimming (FALD) liefert der XF9005 hohen Kontrast und nutzt HDR sehr gut aus.

Selbstverständlich wurde auch hier ein 100/120-Hz-Panel verbaut. Etwas problematisch ist jedoch der Input Lag: Während dieser sich bei 4K und 60 Hz mit etwa 21 ms auf einem zufriedenstellenden Niveau bewegt und sich mit 120 Hz noch weiter senken lässt, liegt er bei 1080p und 60 Hz bei recht hohen 40 ms. Das kann man in Singleplayer-Spielen tolerieren, aber es ist ein kleiner Nachteil in schnellen Multiplayerspielen.

Der Angebotspreis für den Sony XF9005 wird bei MediaMarkt mit 724 Euro angezeigt, sinkt durch 75 Euro Direktabzug aber auf 649 Euro. Beim 65-Zoll-Modell sinkt der Preis von 999 Euro auf 899 Euro. In beiden Fällen liegt MediaMarkt gleichauf mit Saturn. Andere Händler verlangen laut Idealo über 800 Euro für die 55-Zoll-Variante, das 65-Zoll-Modell liegt bei rund 1.200 Euro.

