Bei MediaMarkt gibt es gerade den 55 Zoll großen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG NANO917 für 799 Euro (UVP 1.499 Euro) im Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit derzeit der günstigste Anbieter. Tatsächlich gab es das Modell bislang nur einmal um lediglich 64 Cent günstiger, und zwar in der Black-Friday-Woche 2020, als noch die reduzierte Mehrwertsteuer galt. Hier findet ihr das aktuelle Angebot:

LG 55NANO917 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 799 Euro bei MediaMarkt

Der Versand ist in diesem Fall kostenlos. Der Deal ist Teil der Oster-Angebote bei MediaMarkt, die noch bis zum 11. April laufen. Der Fernseher könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Bei Saturn, wo es das Angebot ebenfalls gab, ist er schon jetzt vergriffen. In den Oster-Angeboten bei MediaMarkt gibt es auch noch zahlreiche weitere Fernseher sowie Smartphones, Laptops und Tablets günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

MediaMarkt: Zu den Oster-Angeboten

Was bietet der LG NANO917?

Der LG NANO917 gehört zu LGs 2020er-Modellen der oberen Mittelklasse. Mit den OLED-TVs wie dem LG BX oder CX kann er also nicht mithalten, aber mit seinem 120-Hz-Display, Full Array Local Dimming und der NanoCell-Beschichtung, die für bessere Farbwiedergabe sorgt, bietet er sehr viel mehr als die Modelle der unteren Preisklasse. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels allerdings etwas niedrig, dafür ist die Bildqualität weniger vom Blickwinkel abhängig.

Als Gaming-Fernseher ist der LG NANO917 hervorragend geeignet. Das liegt nicht nur am sehr niedrigen Input Lag von circa 5,5 ms bei 120 Hz, sondern auch an den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen. Durch diese ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich. Wie alle aktuellen 4K-TVs von LG verfügt der NANO917 zudem über ein komfortables Betriebssystem mit gutem App-Support.

