Es gibt aktuell wieder ein neues Angebot für die Nintendo Switch Lite. Bei MediaMarkt könnt ihr euch die Handheld-Konsole im Bundle mit Super Mario 3D All-Stars für nur 229,08 Euro sichern. Das ist der aktuelle Bestpreis für diese Kombination.



So viel spart ihr bei dem Bundle: Bei der Nintendo Switch Lite stehen euch alle aktuellen Farben zur Auswahl zur Verfügung. Besonders viel könnt ihr sparen, wenn ihr euch für die Switch Lite in der Farbe Koralle entscheidet.



Diese Variante kam erst im April 2020 auf den Markt und ist aktuell noch am teuersten. Zusammen mit dem Spiel spart ihr dann rund 25 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen. Je nach Farbe erhaltet ihr durch die Bundles insgesamt einen Rabatt von 10 bis 25 Euro.

Nintendo Switch Lite Bundle mit Super Mario 3D All-Stars kaufen

Super Mario 3D All-Stars - Das erwartet euch

Das Spiel besteht insgesamt aus drei älteren Super Mario-Spielen. Diese bieten dabei die folgenden Neuerungen:

Super Mario 64 - Läuft auf der Switch in einer höheren Auflösung, weiter nur in 4:3 spielbar

- Läuft auf der Switch in einer höheren Auflösung, weiter nur in 4:3 spielbar Super Mario Sunshine - Bietet eine höhere Auflösung und ist in 16:9 spielbar

- Bietet eine höhere Auflösung und ist in 16:9 spielbar Super Mario Galaxy - 16:9 und Bewegungssteuerung durch zwei einzelne Joy-Con möglich

Zudem gibt es eine Besonderheit, denn es kann nur bis zum 31. März 2021 gekauft werden. Wer es also möchte, kann es sich zusammen mit der Nintendo Switch Lite bei MediaMarkt aktuell besonders günstig sichern.

In unserem Test zu Super Mario 3D All-Stars kommt Dennis Michel zu folgendem Fazit: »Die All Star-Collection ist eine wunderbare Zeitreise durch das 3D Mario-Universum, die jedoch nicht ihr volles Potenzial ausschöpft. «.