Der Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt bietet euch einige Spiele für PS4, Nintendo Switch und Xbox One günstiger an. Darunter das kürzlich erschienene Monster Hunter Rise. Wer also seine Spiele-Sammlung noch erweitern möchte, sollte sich die aktuellen Angebote genauer anschauen.



Wie lange läuft die Aktion? Die Angebote bei diesem Gönn-Dir-Dienstag gelten bis Mittwoch, den 14. April um 9 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote beim MediaMarkt Gönn-Dir-Dienstag

Monster Hunter Rise für nur 45,99 Euro

Aktuelles Top-Angebot: Bei MediaMarkt könnt ihr Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch jetzt für nur 45,99 Euro kaufen. Günstiger gibt es das Spiel derzeit nirgendwo sonst und ihr spart rund sechs Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Monster Hunter Rise bei MediaMarkt kaufen

Amazon zieht mit: Das Angebot von MediaMarkt hat Amazon dazu veranlasst ebenfalls den Preis auf 45,99 Euro zu senken.

Monster Hunter Rise bei Amazon kaufen

Das erwartet euch: Monster Hunter Rise überzeugt Fachpresse und Spieler gleichermaßen. Auf Metacritic hat das Spiel eine durchschnittliche Wertung von 88 Punkten erhalten und von den Spielern gibt es sogar sehr gute 9.2.



Auch in unserem Test wusste der neueste Ableger der Monster Hunter-Reihe zu überzeugen und konnte sich eine Wertung von 82 sichern. Damit ist klar, dass euch ein gutes bis sehr gutes Spiel erwartet und somit jede Menge Spielspaß.



Wer mit Monster Hunter Rise neu in die Welt der Monsterjagd einsteigt, für den haben wir 12 Tipps & Tricks, um euch das Leben leichter zu machen.

5 3 Mehr zum Thema Monster Hunter Rise - 12 Tipps & Tricks, die Einsteiger wissen sollten

Weitere Spiele für PS4, Switch & Xbox im Angebot

Neben Monster Hunter Rise gibt es bei MediaMarkt noch mehr Spiele günstiger. Nachfolgend findet ihr eine Auswahl der reduzierten Titel.

Alle Spiele im Angebot bei MediaMarkt