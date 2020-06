Während die normale Nintendo Switch noch immer ausverkauft ist, könnt ihr nun im MediaMarkt Prospekt die Nintendo Switch Lite im Bundle günstiger kaufen. Neben der Konsole erhaltet ihr hierbei das sehr gute Animal Crossing: New Horizons als Spiel dazu. Dabei könnt ihr euch auch für die neue Farbe der Switch Lite entscheiden und ein Bundle mit der Lite in Koralle schnüren.



So viel kostet das Bundle: Im Angebot bei MediaMarkt bekommt ihr die Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing für nur 244,99 Euro. Je nach Farbe spart ihr dadurch gegenüber dem Einzelkauf nochmal rund 15 Euro. Legt einfach die Konsole und das Spiel in den Warenkorb. Dort wird dann automatisch der Preis entsprechend angepasst.

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt gelten bis zum 28. Juni oder solange der Vorrat reicht.

Micro-SD Karten für Nintendo Switch

Im MediaMarkt Prospekt bekommt ihr aktuell Speicherkarten für die Nintendo Switch günstiger. Die Micro-SD Karten von SanDisk gibt es mit 128 GB und 200 GB im Angebot. Wer also neuen Speicherplatz für seine Nintendo Switch braucht oder gleich mehr Platz zur neuen Switch Lite dazu kaufen will, sollte sich diesen Deal anschauen.

