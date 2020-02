Derzeit gibt es bei MediaMarkt einen Prospekt, der unter dem Motto Mobile Mania läuft. Entsprechend könnt ihr Angebote rund um Smartphones und Tablets nutzen. Dennoch gibt es auch für Spieler von PS4, Nintendo Switch und Xbox One ein paar interessante Deals. Allen voran eine Auswahl an Spielen, die ihr im Angebot günstiger kaufen könnt.



Alle Deals im Prospekt gelten bis zum 18. Februar oder solange der Vorrat reicht.

Spiele für PS4, Nintendo Switch & Xbox One

Versandkosten für »ab 18-Titel« liegen bei 4,99 Euro. Ansonsten fallen 1,99 Euro Versandkosten an. Wir haben diese aus der Rechnung rausgelassen, da sie bei einer Abholung natürlich nicht anfallen oder bei mehreren Titeln in einer Bestellung nicht höher werden.



Einzelne Titel sind online bereits vergriffen. Allerdings könnt ihr euch diese teilweise noch immer in einen Markt eurer Wahl bestellen.



Spiele für PS4: Nachfolgend eine kleine Auswahl der Spiele im Angebot.

Kleine Auswahl für Nintendo Switch: Für Nintendos Konsole gibt es nur wenige Spiele in der Auswahl. Entsprechend

Spiele für Xbox One: Ebenfalls nachfolgend eine kleine Auswahl an Titeln, die im MediaMarkt Prospekt günstiger sind.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

Im Prospekt bekommt ihr die Xbox One X im Bundle nochmal günstiger. Außerdem könnt ihr euch das Surface Pro 7 zum Bestpreis kaufen.

