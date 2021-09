Bei MediaMarkt gibt es jetzt das gerade erst erschienene Apple iPhone 13 im Telekom-Tarifdeal, und zwar in verschiedenen Varianten von 128 bis 512 GB. Auch für das iPhone 13 Mini und das iPhone 13 Pro gibt es Tarifangebote. Die Übersicht findet ihr hier:

Apple iPhone 13 (verschiedene Versionen) jetzt im Tarifdeal bei MediaMarkt

Wir haben uns für diesen Artikel als Beispiel das normale iPhone 13 mit 128 GB herausgesucht. Dieses bekommt ihr zusammen mit einem von Mobilcom-Debitel stammenden Handyvertrag, der 30 GB LTE, eine Telefon- und SMS-Flat im Netz der Telekom und eine freenet Hotspot-Flatrate enthält. Der monatliche Grundpreis beträgt 49,99 Euro, der einmalige Gerätepreis liegt bei 189 Euro. Hier geht's zum Deal:

Telekom-Tarifdeal: Apple iPhone 13 + Allnet-Flat + 30 GB LTE bei MediaMarkt

Wie gut ist der Tarifdeal bei MediaMarkt?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 49,99 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 1.196,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 189 Euro und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Der Versand ist kostenlos. Die Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre liegen damit bei 1.428,75 Euro.

Ersparnis: Einzeln kostet das iPhone 13 mit 128 GB 899 Euro. Das beste Tarifangebot mit 30 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz, das wir finden konnten, kostet monatlich 24,99 Euro (mit einem Preisanstieg auf 34,99 Euro ab dem 25. Monat) plus 29,99 Euro Anschlussgebühren. In zwei Jahren macht das 629,75 Euro. Rechnet man die Kosten des iPhone 13 hinzu, kommt man auf 1.528,75 Euro beim Einzelkauf. Demnach spart ihr durch den Tarifdeal bei MediaMarkt also nochmal 100 Euro im Vergleich zur günstigsten Alternative. Für ein gerade erst erschienenes iPhone ist das nicht schlecht.

Was bietet das iPhone 13?

Prozessor: Vom iPhone 12 unterscheidet sich das iPhone 13 nicht zuletzt durch den neuen und schnelleren A15 Bionic Chip. Leider ist gibt es noch kaum ausführliche Tests dazu, wie groß dessen Geschwindigkeitsvorteil in der Praxis tatsächlich ist. Laut ersten Berichten scheint das iPhone 13 vor allem bei sehr anspruchsvollen Anwendungen deutlich im Vorteil zu sein, was damit zusammenhängen dürfte, dass es statt vier nun über fünf Grafikprozessoren verfügt.

Display, Kamera, Akku: Am Display hat sich bei der Auflösung nichts getan. Es handelt sich weiterhin um ein OLED-Display mit 2532 x 1170 Pixeln. Die Spitzenhelligkeit ist aber deutlich höher als beim Vorgänger. Das dürfte euch vor allem im Freien bei Sonnenlicht auffallen. Die Kamera wurde ebenfalls verbessert und kommt nun beispielsweise besser mit schwacher Beleuchtung zurecht. Nach Angaben von Apple soll zudem die Akkulaufzeit erhöht worden sein.

