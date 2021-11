Den LG OLED B19 in der Größe 55 Zoll bekommt ihr im Black Week Sale bei MediaMarkt und auch bei Saturn gerade zum günstigen Preis von 949 Euro (UVP: 1.799 Euro). Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell gerade nirgendwo günstiger. Allerdings ist Otto mitgezogen und bietet den LG OLED B19 ebenfalls für 949 Euro an.

Was bietet der LG OLED B19?

Bildqualität: Der LG OLED B19 ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und eine für Deutschland bestimmte Variante des LG OLED B1. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, was in erster Linie an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz, dem unendlich hohen Kontrast und der tollen Farbwiedergabe liegt. Im Vergleich zum teureren LG OLED C1 hat er zwar die geringere Spitzenhelligkeit und den etwas schwächeren Bildprozessor, in der Praxis fällt das aber selten auf.

Gaming: Mit einem Input Lag von gut 5 ms bei 120 Hz und etwa 13 ms bei 60 Hz macht der LG OLED B19 auch beim Gaming eine sehr gute Figur. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der Xbox Series X oder der PS5 Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich ist. Dies unterscheidet ihn vom günstigeren LG OLED A19, der lediglich ein 60-Hz-Display besitzt und kein HDMI 2.1 bietet.

Fazit: Der LG OLED B19 ist die perfekte Wahl, wenn ihr hohe Bildqualität und gute Gaming-Performance wollt und trotzdem nicht zu viel bezahlen möchtet. Beim Bild ist er nicht weit vom teureren LG OLED C1 entfernt, beim Gaming hingegen ist er dem günstigeren LG OLED A1 weit überlegen. Aus diesem Grund ist er auch die Top-Empfehlung in unserer Kaufberatung:

