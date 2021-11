Seit Donnerstagabend läuft bei MediaMarkt unter dem Namen Black Week der große Black Friday Sale, der noch bis zum 28. November dauert. Im Lauf dieser Zeit kommen immer wieder neue Deals dazu. So gibt es erst seit 17:00 Uhr ein neues Bundle im Angebot: Die Nintendo Switch in der Edition aus 2019 bekommt ihr zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Nintendo Switch Online jetzt für 288 Euro. Hier geht’s zum Deal:

Einzeln bekommt ihr die Nintendo Switch derzeit für 289 Euro bei Amazon, sie ist also allein schon teurer als das Bundle. Mario Kart 8 Deluxe gibt es momentan am günstigsten bei Amazon und bei Otto, wo das Rennspiel 42,99 Euro kostet. Drei Monate Nintendo Switch Online kosten normalerweise 7,99 Euro. Zusammengerechnet würdet ihr beim Einzelkauf also 339,98 bezahlen, mit dem Bundle spart ihr demnach immerhin 51,98 Euro.

Der Deal läuft theoretisch noch bis zum Ende des Black Friday Sales bei MediaMarkt, er könnte aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein. Die Lieferung ist versandkostenfrei. Alternativ könnt ihr das Bundle aber auch bei Saturn bekommen:

Black Week bei MediaMarkt und Saturn

Die Black-Week-Aktionen bei MediaMarkt und bei Saturn haben neben diesem Bundle natürlich noch sehr viele weitere interessante Sonderangebote zu bieten. Neben günstigen Spielen für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch gibt es beispielsweise stark reduzierte 4K-Fernseher oder Smartphones wie das Samsung Galaxy S20 FE. Die Übersicht über alle Deals der Aktionen findet ihr hier:

Black Friday 2021: Die besten Angebote

Neben MediaMarkt und Saturn haben auch schon viele andere Händler ihre Black-Friday-Aktionen gestartet, beispielsweise Amazon, Otto und der Xbox Store. In den nächsten Tagen dürften noch einige weitere Shops und natürlich viele weitere Angebote folgen. Damit ihr bei all den Deals nicht den Überblick verliert, haben wir euch hier eine Übersichtsseite zusammengestellt: