Black Friday bei MediaMarkt: Wann der Sale startet und welche Angebote ihr jetzt schon bekommt

Bis zum Start des großen Black Friday Sales bei MediaMarkt dauert es noch ein paar Wochen, die hier abgebildeten Produkte gibt es aber schon jetzt im Angebot!

Der Black Friday 2024 findet eigentlich erst am 29. November statt, aber wie immer legen die meisten Händler schon deutlich früher los. MediaMarkt hat jetzt bekannt gegeben, dass der große Black Week Sale bereits am 12. November starten soll, satte 17 Tage vor dem Black Friday. Und damit nicht genug: Schon ab heute gibt es im sogenannten Black Deals Sale eine stattliche Auswahl erster Vorab-Angebote, die uns auf den Geschmack bringen sollen:

Zwar ist es möglich, dass MediaMarkt am 29. November noch einige zusätzliche Black Friday Deals bieten wird, traditionell startet der Händler die allermeisten seiner Angebote aber schon im Black Week Sale, weswegen viele bereits lange vor dem eigentlichen Black Friday ausverkauft sind. So war es zumindest in den vergangenen Jahren. Gleiches gilt übrigens auch für den Black Friday Sale bei Saturn.

Black Deals bei MediaMarkt: Was sind die Top-Angebote?

Durch die Black Deals könnt ihr bei MediaMarkt jetzt schon hunderte Angebote abstauben, darunter zum Beispiel die PS5 Slim.

Mit den Black Deals bietet MediaMarkt schon jetzt hunderte Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen, von 4K-Fernsehern, Handys und Kameras über Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke bis hin zur PS5-Konsole. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, wobei wir uns vor allem auf die Bereiche Gaming und Entertainment konzentriert haben:

Die Black Deals bei MediaMarkt laufen noch bis zum 8. November, auch hier könnten die besten Deals aber schon lange vorher vergriffen sein. Auf die Black Deals dürfte bei MediaMarkt noch der Singles Day Sale folgen, bevor am 12. November der Black Week Sale startet.

