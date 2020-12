Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade die 512 GB große Micro-SD SanDisk Ultra A1 zu einem günstigen Preis: Die gut für die Nintendo Switch geeignete Speicherkarte kostet nur noch 59,46 Euro. Damit ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen mit großem Abstand der günstigste Anbieter. Das gilt allerdings nicht, wenn ihr direkt im Online-Shop von MediaMarkt bestellt, denn dort kostet die SanDisk Ultra 77,97 Euro. Das Angebot ist nur bei Bestellung über Ebay verfügbar:

Ebay & MediaMarkt - SanDisk Ultra A1 Speicherkarte 512 GB für 59,46 Euro

Der Versand ist kostenlos. Die Lieferung erfolgt laut Angaben auf der Produktseite zwischen dem 6. und 9. Januar. Ihr könnt bei der Bestellung auch Click & Collect auswählen und die Speicherkarte bei einem Markt in eurer Nähe selbst abholen. Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln ist dies aber nicht überall möglich. MediaMarkt und Ebay machen derzeit übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot verfügbar sein wird.

Was taugt die SanDisk Ultra A1?

Bei der SanDisk Ultra A1 handelt es sich um eine Micro-SDXC-Speicherkarte der Speed Class 10 und der UHS Speed Class U1. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s ist sie bestens für die Nintendo Switch geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s erfordert. Bei Verwendung in einer Kamera taugt die SanDisk Ultra allerdings höchstens für Videoaufnahmen in Full HD. Für 4K-Auflösung ist ihre Schreibgeschwindigkeit zu gering.

Mit den 512 GB Speicher habt ihr Platz für eine ganze Menge Switch-Spiele. Da der interne Speicher der Switch nur 32 GB groß ist, nehmen selbst hochkarätige AAA-Titel in der Regel deutlich weniger Platz auf der Konsole ein. Sogar das riesige Open-World-Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild belegt nur circa 14 GB und könnte somit mehr als 30 mal auf der Speicherkarte installiert werden. Für den Einsatz in anderen Geräten wird die SanDisk Ultra übrigens mit einem SD-Adapter geliefert.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Micro-SD-Kaufberatung erfahren:

