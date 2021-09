Bei MediaMarkt gibt es gerade das kabellose Gaming-Headset HyperX Cloud Flight S für nur 88 Euro statt 145 Euro im Angebot. MediaMarkt ist damit laut Vergleichsplattformen derzeit der günstige Anbieter, und zwar mit einem gewaltigen Abstand von über 50 Euro auf den zweitgünstigsten Händler. Bislang macht MediaMarkt keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

HyperX Cloud Flight S statt 145€ für 88€ bei MediaMarkt

Was taugt das HyperX Cloud Flight S?

Unterschiede zum gewöhnlichen Cloud Flight: Das HyperX Cloud Flight S ist eine leicht verbesserte und normalerweise etwas teurere Version des ebenfalls kabellosen HyperX Cloud Flight. Sie verfügt über eine höhere Verarbeitungsqualität, kann nicht nur per Kabel, sondern auch kabellos per Qi geladen werden und besitzt zudem am linken Hörer vier programmierbare Buttons, durch die sich verschiedene Funktionen steuern lassen. Einen Nachteil hat das Cloud Flight S allerdings: Es bietet keine Möglichkeit, das Headset alternativ per 3,5-mm-Stecker anzuschließen.

Sound: Das HyperX Cloud Flight bietet einen guten Sound, was vor allem an hervorragenden Bässen und guten Mitten liegt. Bei den Höhen schneidet es etwas schwächer ab, was für ein Gaming-Headset aber nicht ungewöhnlich ist. Es befindet sich hier ungefähr auf dem Niveau des beliebten kabelgebundenen HyperX Cloud Alpha.

Mikrofon: Das Mikrofon liefert für ein Wireless Headset ebenfalls gute Qualität. Unter kabellosen Headsets kann man für diesen Preis allerdings Modelle finden, bei denen sich die Stimme noch etwas natürlicher anhört. Was jedoch auch im Vergleich zu vielen Wired Headsets recht gut funktioniert, ist das Ausblenden von Geräuschen aus der Umgebung. Mitspieler bekommen also kaum etwas von dem zu hören, was in eurer Umgebung vor sich geht.

