Schon seit Neujahr läuft bei MediaMarkt eine Aktion, bei der ihr drei Spiele für die aktuellen Konsolen für 49€ oder 79€ bekommen könnt. Wir haben bereits darüber berichtet. Am Montagmorgen um 8 Uhr endet das Angebot nun.

Ein paar Spiele sind inzwischen bereits ausverkauft, z.B. der Überraschungshit A Plague Tale: Innocence. Noch immer sind aber vor allem für Xbox One und PS4 in beiden Kategorien eine Menge aktueller und hochkarätiger Titel enthalten. Hier ein kurzer Überblick:

3 Spiele für 49€

Für Xbox One und PS4 sind im 49€-Tier mit Kingdom Hearts 3, The Division 2 und Metro Exodus gleich drei Titel aus dem Jahr 2019 enthalten, die bei uns Wertungen im hohen 80er-Bereich kassiert oder gar die 90 geknackt haben. Zu so hohen Ehren haben es Far Cry: New Dawn und das in der Deluxe Edition verfügbare Rage 2 nicht gebracht, aber für Fans kurzweiliger Action sind beide Spiele trotzdem einen Blick wert.

Etwas älter, aber dennoch interessant: Call of Cthulhu, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition und Vampyr. Die beiden letztgenannten gibt es inzwischen aber nur noch für die PS4.

Für die Nintendo Switch ist das Angebot in dieser Kategorie eher mager. Hier sind nach wie vor die Overwatch Legendary Edition, die Gold Edition von Trials Rising und die Deluxe Edition von Wolfenstein Youngblood die Highlights.

Zur Aktion: 3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt

3 Spiele für 79€

In der 79€-Kategorie sind mit Greedfall, Code Vein und The Surge 2 einige der noch recht aktuellen Titel inzwischen leider nur noch für die PS4 verfügbar. Control gab es schon von Anfang an nur für Sonys Konsole. Nach wie vor für beide Konsolen gibt es Borderlands 3, The Outer Worlds, Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville und The Sinking City, während Gears 5 selbstverständlich Xbox-exklusiv ist.

Für die Switch stehen ebenfalls einige Titel zur Wahl, leider ist mit Civilization VI eines der Highlights bereits ausverkauft. Weiterhin verfügbar sind unter anderem Vampyr, Call of Cthulhu, Yooka-Laylee and the Impossible Lair und Cities: Skylines.

Zur Aktion: 3 Spiele für 79€ bei MediaMarkt

Den Rabatt bekommt ihr, wenn ihr drei Titel aus einer der beiden Listen auswählt und zusammen in den Warenkorb legt. Der Preis wird dann bei der Bestellung automatisch angepasst.