Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit den 4K-Fernseher LG OLED B19 in der Größe 55 Zoll im Bundle mit der Soundbar LG DSN4 günstig im Angebot. Für beides zusammen zahlt ihr nur 1.088 Euro. Selbst der Fernseher allein ist kaum irgendwo günstiger zu bekommen, laut den Vergleichsplattformen Idealo und Geizhals liegt der günstigste Preis gerade bei 1.087,33 Euro. Der Einzelpreis der Soundbar bei MediaMarkt liegt bei 189,99 Euro.

Das Angebot gilt noch bis 20 Uhr am 18. Dezember, sofern keiner der beiden Artikel schon vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Was bietet der LG OLED B19?

Der LG OLED B19 bietet eine sehr hohe Bildqualität, was vor allem an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz, dem unendlich hohen Kontrast und der tollen Farbdarstellung liegt. Im Vergleich zum teureren LG OLED C17 verfügt er zwar über die niedrigere Spitzenhelligkeit und einen etwas schwächeren Bildprozessor, in der Praxis fällt das aber eher selten auf.

Fürs Gaming ist der LG OLED B19 ebenfalls sehr gut geeignet. Erstens verfügt er über einen sehr niedrigen Input Lag von gut 5 ms bei 60 Hz und rund 13 ms bei 120 Hz. Zweitens bietet er zwei HMDI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich ist. Das unterscheidet ihn vom normalerweise günstigeren LG OLED A19, der zwar auch eine tolle Bildqualität bietet, aber nur ein 60-Hz-Display besitzt.

Weitere Weihnachtsgeschenk-Angebote bei MediaMarkt

Der Deal mit dem LG OLED B19 und der Soundbar ist teil einer größeren Aktion namens „Das große MediaMarkt Weihnachtsgeschenkt“. Hier bekommt ihr beim Kauf bestimmter Produkte kostenlose Zugaben. Zum Beispiel gibt es eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und PC. Unter den Angeboten finden sich auch noch einige weitere Bundles mit Fernsehern. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über alle Angebote der Aktion findet ihr hier: