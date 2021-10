Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr den aus 2021 stammenden 4K-Fernseher LG OLED B19 in der Größe 55 Zoll gerade für 1.099 Euro im Angebot bekommen. Günstiger gibt es das Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, allerdings bieten auch andere Händler wie Amazon den Fernseher gerade zu diesem Preis an. Das Besondere am Deal bei MediaMarkt und Saturn: Hier könnt ihr noch 100 Euro Cashback bekommen, sodass ihr effektiv nur noch sehr günstige 999 Euro bezahlt.

Um die 100 Euro zu bekommen, müsst ihr den Fernseher nach dem Kauf bis spätestens zum 5. November auf der Aktionsseite von LG registrieren. Die Cashback-Aktion läuft noch bis zum 20. Oktober und gilt auch für andere LG OLED-TVs, wobei die Höhe der Rückerstattung je nach Modell variiert. Der Versand des Fernsehers ist übrigens kostenlos.

Wie gut ist der LG OLED B19?

Bild: Der LG OLED B19 ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und eine Variante des LG OLED B1. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, vor allem dank der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und sehr gute Farbdarstellung sorgt. Dem teureren LG OLED C1 ist er aufgrund der geringeren Spitzenhelligkeit und des schwächeren Bildprozessors allerdings leicht unterlegen. In der Praxis fällt der Unterschied aber eher selten auf.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der LG OLED B1 sehr gut geeignet, unter anderem aufgrund seines niedrigen Input Lags von circa 13 ms bei 60 Hz und 5 ms bei 120 Hz. Außerdem verfügt er über zwei HDMI-2.1-nschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der Xbox Series X oder der PS5 prinzipiell möglich ist. Auch VRR wird unterstützt. Dies unterscheidet ihn vom normalerweise günstigeren LG OLED A1, der nur ein 60-Hz-Display bietet und weder HDMI 2.1 noch VRR unterstützt.

Der LG OLED B1 schneidet also sowohl beim Filmeschauen als auch beim Zocken sehr gut ab. Da er zudem vergleichsweise günstig ist, bietet er unter den High-End-TVs unserer Ansicht nach derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist deshalb auch die Top-Kaufempfehlung in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung. Mehr könnt ihr hier erfahren:

