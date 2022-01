Im neuen MediaMarkt-Gutscheinheft gibt es Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf viele hochwertige 4K OLED-Fernseher von LG, die nicht nur hohe Bildqualität bieten, sondern auch gut fürs Gaming geeignet sind. Eines der Highlights ist der LG OLED B19, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 923,53 Euro statt 1.099 Euro bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gibt es den 4K-Fernseher gerade nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig. Der Rabatt wird erst im Warenkorb einberechnet, der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Deal:

Was bietet der LG OLED B19?

Bild: Der LG OLED B19 ist ein 2021 erschienener 4K-Fernseher und eine für den deutschen Markt bestimmte Variante des LG OLED B1. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, was in erster Linie an der OLED-Technik liegt. Diese sorgt für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und gute Farbwiedergabe. Im Vergleich zum teureren LG OLED C1 hat er den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Spitzenhelligkeit, in der Praxis fällt das aber nur selten auf.

204 7 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Gaming: Der LG OLED B19 besitzt im Gegensatz zum normalerweise günstigeren LG OLED A19 ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Durch diese ist mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit zu 120 fps möglich. Auch durch den niedrigen Input lag von rund 5 ms bei 120 Hz und circa 13 ms bei 60 Hz ist der LG OLED B19 sehr gut fürs Gaming geeignet. Hinzu kommt die Unterstützung von VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM ( Auto Low Latency Mode).

Weitere LG OLED-TVs im Gutscheinheft bei MediaMarkt

Insgesamt könnt ihr im MediaMarkt mehr als 30 LG OLED-TVs aus den Jahren 2020 und 2021 günstiger bekommen. Hier eine kleine Auswahl:

Die Angebote des MediaMarkt-Gutscheinhefts laufen noch bis zum 16. Januar, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier: